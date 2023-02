Energía eléctrica: en menos de 24 horas, más de mil formoseños firmaron para frenar aumentos

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate se refirió a la colecta de firmas que llevan adelante desde su sector para frenar la suba de precios en la energía eléctrica. Indicó que es una herramienta para la gente, y si bien en menos de 24 se superaron las mil firmas cree que el numero será mucho mayor con el correr de los días.

«Estamos en la etapa de recolección de firmas de vecinos, comerciantes y todos aquellos que se sientan afectados por la suba de la energía eléctrica, empezamos hoy -por ayer- y también tenemos una página de firmas virtual que se largó ayer -miércoles- al mediodía», comenzó diciendo el legislador y valoró que la respuesta de la gente es «muy interesante».

«Los formoseños estamos muy preocupados. Dialogando con un comerciante me decía que de $18.000 que pagaba ahora debe abonar $60.000, otro de $78.000 pasó a pagar casi $178.00. Nosotros entendemos que las firmas son un paso que debemos dar porque el que toma la decisión de los aumentos es el Ministerio de Planificación que depende del gobernador Insfrán», dijo.

Seguidamente el mismo se mostró optimista con esta acción y consideró que «el Gobierno va a tener que revisar las tarifas porque la gente no las va a poder pagar».

«Estamos esperando que la Justicia se expida, y que de última el gobierno convoque a una audiencia pública donde estemos todos los actores para poder opinar», explicó.

«La gente se acercó de manera masiva a firmar, también se están recolectando en El Colorado, San Martin 2, Billa 213, Naineck y Clorinda. Esto da cuenta que va a ser un gran pedido al gobernador”, agregó el radical.

Por otro lado, Zárate se defendió de los cuestionamientos que reciben por parte del oficialismo. «Muchos diputados y funcionarios dicen que nosotros hacemos una crítica que no tiene sustento, me gustaría buscar soluciones, acá no se trata de ver cuánto más se crítica o habla bien del gobierno, acá estamos hablando de la gente, la situación económica es muy difícil con costos de energía que van por arriba de los $18.000 y salarios bajos. Este es el momento de parar la pelota y buscar una solución», aseveró.

«Somos un canal, es la gente la que firma, creemos que muchos más se van a sumar. Lo que estamos haciendo es buscar el canal más idóneo para que la queja llegue al gobierno que es quien debe dar soluciones, tiene que hacer algo, esta situación no da para más», sentenció.

Finalmente, el legislador provincial invitó a quienes deseen firmar para que se acerquen a Av. 25 de Mayo y Moreno donde hay un puesto fijo o bien a través de la página: https://www.change.org/p/gildo-frena-el-aumento-de-la-luz/

