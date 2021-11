Enfermero fue despedido de su trabajo en el Hospital Central porque su padre se sacó fotos con Facundo Manes

Compartir

Linkedin Print

Gastón Meza, un enfermero que trabajaba en el Hospital Central, aseguró al Grupo de Medios TVO que fue despedido de dicho nosocomio porque su padre fue fotografiado junto a Facundo Manes días atrás.

“El martes me informaron que ya no pertenecía al Hospital por orden del Ministerio y del Director del Central. Cuando hablé con el Director me dijo que yo sé porqué me echaron y que era porque mi papá se sacó una foto con Manes, también había fotos con Neme, Carbajal y Patricia Bulrrich”, comenzó diciendo el joven.

“Yo no estaba contratado ni jornalizado estaba en negro. Cuando entré ganaba 10.000 pesos y cuando salí 16.000 pesos y trabajaba 10 Horas», sostuvo y agregó que “no quieren jornalizar administrativos porque hay muchos”.

“Hace 3 años que trabajo y no me jornalizaron, había otros que entraron después o al mismo tiempo y fueron blanqueados porque eran amigo de”, lanzó.

Agregó entonces Meza que “quisiera que me devuelvan mi trabajo o que por lo menos me paguen el tiempo que trabajé y los bonos que no cobre yo ni algunos compañeros por no estar blanqueados y estuvimos enfrente de la pandemia”.

Compartir

Linkedin Print