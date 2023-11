Enfermeros del Evita piden recategorización y acusan por el retraso a la Dirección del Hospital

Enfermeros que prestan servicio en el Hospital Interdistrital Evita relataron al Grupo de Medios TVO que desde hace años aguardan por recategorización, pero los reclamos por las vías administrativas correspondientes hasta el momento no han sido escuchados; indicaron en este sentido que la falta de respuestas se debe a un problema institucional donde los Directivos no respaldan las solicitudes.

“Hubo una tanda de enfermeros que obtuvieron su categoría, a la veintena que faltamos nos dijeron que esperemos, pero cuánto más tendremos que hacerlo. Nosotros sabemos que ahora dependemos de los resultados de las elecciones, pero no debería ser así, es injusto”, dijo un personal de salud que habló de la cuestión.

Seguidamente, dejó entrever que se trata de un problema institucional y cuestionó a quienes dirigen el nosocomio ya que las problemáticas allí son diversas. “En el Hospital Central mejoró bastante la situación de los trabajadores cuando vinieron directivos nuevos; acá -en el Evita- no solo hay malestar por la falta de recategorización sino también por las planillas, es decir, como las jornadas extras salen con las horas de guardia lo cual no sucede en el Central por ejemplo”, aseveró.

“Yo creo que es institucional, hay muchos inconvenientes con los Directores que son los que no mueven los papeles; no debería ser así, no tendríamos que esperar años porque cuando uno se recibe y está matriculado la recategorización debería ser automática, es un derecho que además por supuesto mejora el sueldo”, enumeró el mismo.

Asimismo, lanzó que “también a nos programan jornadas con horas extras -adicional-, pero eso no se puede hacer porque los recargos son opcionales, acá existe una obligación para cumplir, no hay otra opción”.

Por su lado, una enfermera al relatar su caso indicó: “yo presenté una nota, pero lamentablemente no me dieron ninguna respuesta y así como mi caso existen varios, estamos indignados porque nos mandan a Recursos Humanos y ellos dicen que vayamos al Ministerio, pero ahí nos dicen que la institución es la que tiene que hacerse cargo de gestionar las recategorizaciones”.

“La institución no respalda nuestros reclamos y necesitamos nuestra categoría, es un derecho del personal”, dijo y agregó que desde hace dos años siguen perteneciendo a la Categoría 19 cuando ya todos son Categoría 12. “Están categorizando de a poquito, seguimos esperando. La diferencia de sueldo es muchísima; ya se presentó carta al Ministerio de Desarrollo Humano y se hicieron los reclamos donde corresponde, pero no hay respuestas”.

“Queremos que este reclamo llegué a las personas que debe llegar y nos den nuestra categoría, trabajamos 120 horas por un sueldo básico y queremos cobrar mejor. Es indignante lo que nos está pasando”, cerró diciendo con la esperanza de que la situación mejore al hacerla pública.