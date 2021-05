Compartir

Cada vez peor la atención de muchos bancos en Formosa, no se puede sacar turnos, no atienden las llamadas. Lo peor es que los resúmenes de las tarjetas recién los mandan una vez que vencieron así cobran recargo y como no podemos reclamar nadie se hace cargo de nada. Qué lamentable el manoseo que padecemos mes a mes los clientes.

