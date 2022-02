Compartir

Linkedin Print

Luego de que fracasara el pedido de los diputados de la oposición para que las empresas y autoridades provinciales explicaran los motivos de la interrupción de los servicios, el diputado Enrique Ramírez consideró que el gobierno “degradó las instituciones”.

Tras días de interrupción en los servicios de energía eléctrica y agua potable, de que el vicegobernador no convocara a sesiones legislativas y de que muchos usuarios del servicio de agua de la ciudad recibieran aumentos en las facturas este mes, el diputado del PRO, Enrique “Kike” Ramírez, salió al cruce de las instituciones de defensa a los consumidores y usuarios y consideró que las mismas han sido degradadas por el gobierno nacional y provincial.

“Podemos hablar de un montón de cosas que hace este gobierno pero lo peor que hace este gobierno, nacional y provincial hace mucho tiempo, es la degradación de las instituciones. Cuando las instituciones no cumplen el fin para la que fueron creadas, se degradan los servicios de calidad ya sea de agua o de energía, hoy ¿dónde está el Defensor del Pueblo?”, pregunto, ¿abajo de qué cama está escondido el Defensor del Pueblo? ¿Qué pasa con el EROSP?, que es parte del estado provincial también y es una persona que es a fin. En vez de controlar a las prestatarias del servicio es parte también de todo eso, entonces no le importa controlar nada y no le importa regular nada”, expresó el legislador provincial al Grupo de Medios TVO.

El legislador provincial manifestó su descontento con lo ocurre con dichas instituciones y explicó, “cuando uno degrada las instituciones como sucede hace mucho tiempo acá en Formosa, tenemos este tipo de resultados que son los resultados los servicios públicos de pésima calidad y ¿cuál es el peor de los resultados?, que no hay alguien que te proteja, no hay un ente que te proteja”. En este sentido, ejemplificó, “pudo haber tenido algún problema Aguas de Formosa, pudo haber tenido algún problema REFSA, pero hay un instituto que resguarda los derechos de los formoseños y va contra la prestataria del servicio, obligándola y haciéndola que preste el servicio de calidad. Hoy no sucede eso”.

“La verdad es que el vecino está sufriendo y muchísimo la falta de agua en todos los barrios de la ciudad capital y en un sin número de pueblos del interior es palpable. Uno con quien habla no tiene agua, no tiene presión el agua, no llega el agua, no hay agua potable, deben rebuscarse, no hay que ir muy lejos, acá mismo los vecinos del barrio Villa del Carmen han cortado la ruta reclamando agua, y lo mismo con la energía. La sesión que nosotros pedíamos era justamente para eso para que tanto el titular de REFSA, como el titular de Aguas de Formosa, nos digan porque están teniendo este pésimo servicio, porque ellos cuando firmaron el contrato con el Estado, se obligaron a brindar un servicio de calidad y esa es una de las causales de que cesen a la prestación del servicio y llamen a otra empresa, que se preste un servicio de calidad a la altura y la medida de la necesidad de los formoseños”, manifestó.

Compartir

Linkedin Print