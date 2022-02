Compartir

Los departamentos de Patiño y Bermejo concentran la mayor cantidad de hectáreas deforestadas según un nuevo informe de Greenpeace sobre la deforestación en el país. En Formosa se perdieron unas 29.165 hectáreas de monte por la deforestación para ganadería, agricultura y desmonte.

Formosa se ubica nuevamente entre las provincias con mayor deforestación durante el año 2021 según un nuevo informe de la ONG Greenpeace que año a año realiza un monitoreo satelital sobre el país para observar el avance de los desmontes en las diferentes regiones. Hernan Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, dio detalles del informe y precisó que solo en el 2021 se perdieron más de 29 mil hectáreas de monte en nuestra provincia.

“29.165 hectáreas, durante el 2021. Es un número que para nosotros sigue siendo alto porque Formosa se ubica entre las provincias con más desmontes del país y obviamente eso tiene que ver tanto con lo que es la ganadería como la agricultura, que la mayoría de los campos son soja, y con un problema que tiene Formosa desde la sanción de la ley de bosques, que es su ordenamiento de bosques que es muy permisivo para los desmontes”, manifestó.

El informe fue confeccionado con observaciones satelitales similares a los que utiliza el propio ministerio de Ambiente de la Nación. Giardini señaló que “en el propio informe destacamos un par de casos como es el departamento Bermejo que muestra desmontes bastantes grandes de 3 mil hectáreas y hay uno que es bastante preocupante porque se dan en la zona que es el corredor de desagüe que está marcada como un área importante en lo que es la observación. Estamos hablando de dos grandes desmontes, de estas 29 mil hectáreas, que son de 4 mil hectáreas cada uno solo en el departamento Bermejo”.

“Nosotros hacemos comparativas de imágenes satelitales con el mismo sistema que realiza el ministerio de Ambiente de la Nación, inclusive en el caso de nuestro monitoreo, no incluye las áreas que pudieron haber sido producto de incendios, o sea que el número también puede llegar a ser mayor”, precisó. Durante el año 2020, según los datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, se perdieron unas 48 mil hectáreas entre la deforestación y los incendios.

“Estás 29 mil hectáreas de Formosa, más o menos mantienen el promedio de los últimos 8 años, que ronda las 30 mil hectáreas anuales, es un número que para nosotros sigue siendo alto porque Formosa se ubica entre las provincias con más desmontes del país y obviamente eso tiene que ver tanto con lo que es la ganadería como la agricultura”, agregó el respecto. Esto ocurre, explicó porque el “ordenamiento de bosques es muy permisivo para los desmontes, o sea las zonas donde se puede desmontar o hacer el desmonte son como el 75% del territorio, o sea prácticamente no hay tanta diferencia respecto a lo que era antes de ley de bosques o después de la ley de bosques en el caso de Formosa”.

Debido a esto, el especialista de Greenpeace, aseguró que “básicamente en Formosa el desmonte es una práctica que está bastante legalizado”. Los departamentos de Patiño y Bermejo son los que concentran la mayor cantidad de desmontes ya que “claramente hay un avance desde el este hacia el oeste en la provincia, obviamente facilita la ruta asfaltada y todo ese tipo de infraestructura que ha generado también una mayor cantidad de compra y venta de tierras, no solo en Formosa sino también en Chaco, Salta o Santiago del Estero, y gran parte de los que están deforestando inclusive no son locales, en muchos casos son productores ganaderos de la región pampeana”, añadió ya que una hectárea de tierra en esa región rondaría entre los 20 mil y 30 mil dólares.

