Entre diferencias y consensos, gobernadores acompañarán la ley ‘Bases’

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Llaryora, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, coincidieron en la necesidad de «hallar consensos» y en que habrá «acompañamiento» de sus respectivas bancadas parlamentarias para debatir desde mañana el proyecto de ley ‘Bases’ en el Congreso, aunque reiteraron diferencias en cuestiones vitales para sus provincias.

«Mañana va a haber sesión y los legisladores de Juntos por Entre Ríos van a estar presentes y van a acompañar. Creemos que el Gobierno necesita estos instrumentos y ojalá que se llegue a un consenso y se puedan juntar las voluntades para que este proyecto de ley se transforme finalmente en ley», dijo Frigerio a la prensa antes de entrar a una reunión con la Mesa de Enlace agropecuaria.

El gobernador consideró importante «poder avanzar y no quedarse empantanados en un lugar» en el debate de la ley y evaluó que «hay que darle las herramientas que necesita» al gobierno de Javier Milei para «darle pelea al flagelo de la inflación».

«Al Gobierno nacional no se lo puede desfinanciar, coincido con lo que dice el ministro de Economía (Luis Caputo) en que el déficit cero o el equilibrio de las cuentas públicas tienen que ser innegociables. El Gobierno nacional necesita el equilibrio de las cuentas públicas para darle pelea al flagelo de la inflación que es lo que desvela a los argentinos», amplió Frigerio.

Llaryora, también presente en la reunión en la Federación Agraria Argentina (FAA) en Buenos Aires, indicó que es parte de una «oposición que colabora y que lo que quiere es que Argentina salga adelante».

«Nosotros vamos a dar quórum y vamos a acompañar en general aunque después vamos a plantear modificaciones en muchos artículos que creemos que son mejores para la Argentina, defendiendo claramente también los recursos provinciales», indicó.

Si bien señaló el consenso en «colaborar con el Gobierno en sancionar la ley de Bases», remarcó que en lo que respecta a biocombustibles no están de acuerdo y que «llevarán una propuesta superadora».

También subrayó que espera que pronto puedan tratarse las reformas fiscales porque, argumentó, «hay muchos inversores que están esperando que se apruebe el paquete fiscal de las grandes inversiones para invertir, lo mismo para los que esperan el blanqueo o el plan de moratoria para poder blanquear empleados que hoy tienen en negro».

«Un plan fiscal no va a salir sin un plan de inversiones y que genere futuro. Con el ajuste sólo no se va a ningún lado. Necesitamos un país que corrija el déficit, pero que pueda salir adelante produciendo y generando empleo», sostuvo Llaryora.

La vicegobernadora de Santa Fe planteó que desde su provincia tienen «voluntad de apoyo muy grande» al Gobierno nacional porque «si le va bien a la Argentina nos va bien a todos», pero también han planteado que «no se puede meter la mano siempre en el mismo bolsillo y sacarle siempre a los mismos».