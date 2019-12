Entre Ríos: luego de amenazar con degollarlo, intentó apuñalarlo para robarle la billetera

Compartir

Linkedin Print

Una violenta agresión con un machete quedó registrada por las cámaras de seguridad de un drugstore que funciona en un lavadero de autos en pleno centro de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

El tremendo ataque ocurrió la madrugada del martes en un local ubicado en avenida Almafuerte y Marangunich de la capital entrerriana.

Gracias a las cámaras de seguridad, en las imágenes se puede ver como un sujeto con campera negra, remera y gorra blanca, se acerca a otro que está sentado de espaldas y amenaza con degollarlo, tras lo cual intenta apuñalarlo.

En una maniobra rápida, el muchacho –de entre 20 y 25 años– y otros tres jóvenes que lo acompañaban, lograron zafar de la atemorizante situación mientras que el violento sujeto alcanzó a manotear una billetera que había quedado sobre una de las mesas.

María, dueña del drugstore señaló que el joven agredido se encuentra bien y reveló que el agresor no le provocó lesiones más graves porque utilizó el machete del lado que no tenía filo. “Le dio con la punta pero como no tenía filo no le pasó nada. Solamente recibió un raspón. Ver el video es impactante”, afirmó en declaraciones al canal de noticias de cable TN.

Aunque la policía no brindó muchos detalles sobre lo sucedido en el lavadero, las imágenes son contundentes. Tras sucedido el hecho, el agresor se dio a la fuga por calle Marangunic. Sin embargo, dos efectivos que se encontraban en el puesto de prevención lo corrieron y lograron detenerlo. “Por suerte la policía estaba a metros”, añadió la dueña del local.

Tanto María como la víctima manifestaron no conocer al atacante y tampoco sabe por qué se produjo la agresión. “Nunca antes lo vimos en esta zona. Llegó con dos perros y otra persona”, añadió. Sin embargo, los investigadores tratan de determinar si fue un robo al voleo o el atacante conocía a la víctima de antes.

Aunque el ladrón se llevó la billetera, cuando se dio cuenta que era perseguido por los efectivos la arrojó a la plena calle y su dueño pudo recuperarla. Diego Cáceres, jefe de la Comisaría 4ta, informó que el detenido ya está a disposición de la Fiscalía.