Entregan información ilustrativa sobre el dengue en el puerto de Formosa

Sumado a los múltiples trabajos preventivos que llevan adelante en la campaña contra el vector del Dengue, agentes pertenecientes a la salud pública provincial, promocionaron en el puerto de la ciudad de Formosa, medidas a poner en práctica para evitar el contagio de esta enfermedad.

Desde la cartera sanitaria local insisten a las familias que el cuidado personal es fundamental para evitar la picadura de insectos, en este caso del mosquito Aedes aegypti, vector no solo del dengue, sino también del Zika y la fiebre Chikungunya.

Según comentaron los operadores sanitarios que realizan las entregas de material gráfico y dialogan personalmente con los transeúntes y viajeros en el puerto de la ciudad, el objetivo es continuar concientizando a los vecinos y bloquear la circulación de los virus del dengue con el país limítrofe.

El gran flujo de personas que egresan e ingresan a nuestra provincia por el puerto local, puede ocasionar la circulación de algunos de los virus mencionados si no se toman las precauciones y medidas preventivos necesarias.

«Charlamos con las personas que llegan de viaje o se están por embarcar, les hacemos entrega de materiales gráficos con las explicaciones correspondientes al cómo mantener al mosquito alejados de nuestros domicilios y el uso correcto del repelente y modo de aplicación», indicaron los responsables de la jornada.

«Lo que más hacemos es concientizar al viajero sobre el uso del repelente», explicaron.

Para finalizar, aseguraron que «continuaremos realizando estas acciones en el puerto durante los próximos días, el objetivo es crear más conciencia en las familias, todavía hay personas que no usan repelente, que no descacharrizan ni limpian sus patios y eso nos expone a todos, no solo a ellos, la toma de conciencia de la comunidad es fundamental en la prevención del dengue».