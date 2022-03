Compartir

El concejal capitalino Enzo Casadei (UCR), visitó el piso de “Expres en Radio”, donde aseguró que la oposición en Formosa es más “responsable y positiva”, con “vocación de poder”, donde cada discusión “se pone sobre la mesa”, lo que significa un “quiebre” en el perfil opositor, teniendo en cuenta que la guía de cómo había que hacer las cosas “claramente no funcionó porque hace más de 20 años el PJ gobierna la ciudad”.

Aumento de boleto

El edil comenzó hablando de la última sesión en el Honorable Concejo Deliberante donde la bancada oficialista aprobó un aumento de boleto que se fue a 60 pesos, pese a que ellos habían presentado un proyecto para que la suba sea escalonada y no de una sola vez como ocurrió.

En ese marco recordó que el proyecto fue presentado con “mucha responsabilidad”, teniendo en cuenta el contexto de inflación galopante, el desastre económico de los Fernández donde “todo aumenta, es un contexto difícil, por eso fuimos razonables y dijimos que si al empleado público le dieron un aumento de 50% escalonado en tres etapas, porqué a una empresa que no cumple como debe con el servicio hay que darle un aumento de una vez. Ante esto planteamos que si se le daba una suba sea escalonada y además poner una cláusula de control de cumplimiento con la empresa, por eso presentamos un aumento del 25% en marzo, no a 50% como votó el oficialismo, debíamos buscar un equilibrio entre cuidar el bolsillo del vecino, cuidar el transporte y la realidad económica que se impone”.

“El oficialismo entendió que había que darle a Crucero del Sur un aumento de una sola vez y sin control, por eso aprobó un aumento del 50% al que nos opusimos y votamos en contra”, acotó.

“Si se hubiera sancionado nuestro proyecto, el boleto debería estar 50 pesos, no $60 como lo llevó el oficialismo y recién iba a salir $60 en septiembre en tanto y en cuanto la empresa mejoraba el servicio, la prestación, cumplía con el pliego de bases y condiciones, si no lo hacía no cobraba”, detalló.

Casadei cargó además contra el Municipio al advertir que “no hay voluntad de control, ellos no controlan porque son cómplices del desastre del transporte público en Formosa, son socios, es su cara la que está en los colectivos, no hay voluntad de control por eso el Concejo Deliberante no se puede limitar solamente a aumentar tarifas porque eso no va a mejorar de la noche a la mañana el servicio, se le debe exigir a la empresa cómo piensa mejorar, invertir”.

En ese marco el concejal remarcó que cada vez que se otorga una suba, el servicio mejora porque “la empresa va en timing político con el municipio, coordinan acciones, es cierto que se ha mejorado con la frecuencia que tiene que ver con el regreso a clases, el regreso a las oficinas y un montón de actividades en marzo, se duplicó, pero las unidades en calle varían todos los días, nadie puede dar un número certero, es media caótica la situación, nosotros hablamos con los trabajadores y hay que ponerse en el cuero de un chofer que sabe que tiene que andar despacio porque no llega con los tiempos, son tan pocos los móviles por línea que le exigen hacer tramos larguísimos en un tiempo poco razonable. La situación es lamentable”.

Pasó a explicar que la readecuación de la tarifa en etapas “no es que se nos ocurrió, lo está haciendo Posadas donde el intendente decretó el aumento de esta forma y ellos tienen cuatro empresas, pero además de otorgar un aumento escalonado, el intendente le exigió a cada una de las empresas según la cantidad de líneas que tienen, la construcción de determinado número de garitas y acá no se le exige nada”.

“El transporte en cualquier jurisdicción es un problema, el tema es cómo se encaran los problemas, cómo se van solucionando, es clave acá el esquema de subsidios”, expresó.

Reconoció además que el boleto a 60 pesos “está dentro de la media regional, pero un boleto a ese valor no soluciona las cosas si no hay voluntad de control, si no hay un horizonte, una planificación que nos diga que de acá a septiembre se va a mejorar de tal manera el transporte”.

En cuanto a si podrían realizar un pedido para que se llame a una nueva licitación en caso de que la situación con el transporte empeore, aseguró que “tenemos que analizar en un par de meses cuando se adecúe no solo el tema tarifario sino que también el esquema de subsidios, hay un planteo para federalizar los subsidios del transporte, que tiene que ver con la concentración de recursos en el AMBA, creo que eso va a dar un horizonte de previsibilidad al transporte y ahí vamos a ver cómo en definitiva termina parada la empresa y si eso incide en el mejoramiento del servicio, si no hay control, si no saben siquiera cuántas unidades salen por día no va a funcionar, no hay inspectores controlando”.

Unidad de criterio

En otro tramo de la nota destacó que la oposición en Formosa es un espacio “muy heterogéneo donde cada discusión la ponemos sobre la mesa, sobre todo en los concejales que ingresamos en la última elección al Concejo Deliberante hay un quiebre en el perfil opositor, hay un ABC de la oposición sobre todo en capital de cómo había que hacer las cosas que claramente no funcionó porque hace más de 20 años gobierna el PJ la ciudad y es el distrito por excelencia con perfil opositor. Nosotros decimos que se terminó la oposición de cuánto peor mejor, se terminó eso de estar en contra de todo y no proponer nada, tenemos una actitud responsable pero positiva que esperamos llevar adelante”, reconoció.

“Tenemos que ser responsables, por ejemplo en relación a la empresa de transporte si no somos responsables para nuestras acciones que nos pueden tocar en el próximo periodo ejercer el poder desde el Municipio es porque no entendemos nada, no solo somos una oposición más responsable y positiva sino que una oposición con vocación de poder”, destacó el edil.

Casadei contó además que desde la oposición en el HCD “tenemos nuestro bloque consolidado, la gente independientemente de los partidos en la última elección a la oposición le pedía algo fundamental que era la unidad y la renovación de la oferta electoral, quienes entramos hoy estamos sentados en el Concejo Deliberante y honramos esa responsabilidad con unidad y renovando de más las prácticas políticas. En tanto y en cuanto la política en general no interprete el mensaje de las urnas, es muy difícil que vaya la mano con el pedido de la gente”, aseguró.

Desgaste en el

gildismo-jofreismo

Seguidamente el concejal aseguró que hay un desgaste en la relación entre la ciudad y la provincia. “Siempre hacemos hincapié en el diálogo, decimos que si hay que plantarse van a contar con nosotros pero deben hacerlo, dejar la obediencia de vida, ponerse de lado de los vecinos, nadie del ejecutivo municipal salió a decir algo de la represión del 5 de marzo, del viernes negro, si queremos reforzar la autonomía municipal tenemos que tener un municipio más fuerte, la Comuna solo produce un 30% de lo que gasta, el resto depende de Insfrán, tenemos un municipio atado de pies y manos que no puede hacer obras, no pueden garantizar la recolección de residuos, eso se debe a que tenemos un municipio que no tiene la voluintad de pelear los recursos que tiene que pelear y la voluntad de cumplir con los servicios básicos”, dijo.

“Debemos terminar con este esquema de látigo y chequera al que somete Insfrán a Jofré para transformar el municipio o sino es inviable. Venimos a poner paños fríos, queremos que la ciudad mejore, pero el camino es este”, señaló.

Ámbito nacional

Opinó además sobre lo que ocurre a nivel nacional con la fuerte crisis económica que vive el país.

“Creo que el kirchnerismo está haciendo todo lo posible para que a Alberto Fernández le vaya mal y eso significa que nos vaya muy mal a todos,jugó muy fuerte Cristina junto a Máximo para que la Argentina caiga en default, y eso hubiera sido catastrófico, ellos tienen un objetivo político de salvarse de la impunidad, es un plan de ellos”, aseveró el edil.

“Cuando ella elige a Alberto y finalmente gana, Cristina era la gran estratega y ahora resulta que para la propia Cámpora y el kirchnerismo Alberto es un inútil, tendrán sus razones. Fue la oposición la que con mucha responsabilidad y sentido de patriotismo acompañó esta decisión de acuerdo para patear un vencimiento para adelante pero el camino es puro y exclusivo del gobierno nacional que tiene que hacerse cargo de cómo cumple esas metas”, dijo.

“Tenemos un kirchnerismo absolutamente golpista, quieren consagrar su plan de impunidad y saqueo, lo más sincero que podría hacer el kirchnerismo es romper con este gobierno y que en las próximas elecciones se presenten aparte y vamos a ver cómo les va, creo que están haciendo algo de supervivencia política”, culminó.

