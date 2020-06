“Era inevitable hacer un recorte”, sostuvo Mario Jara

Compartir

Mario Jara, entrenador del 12 de Octubre de Itauguá, contó lo que fue la poda de jugadores, donde el plantel se redujo de 36 a 30.

“Por el tema del protocolo, que teníamos que tener 30 jugadores, era inevitable hacer un recorte, éramos 36. En principio los chicos del club entrenarán en otros horarios, pero el resto no seguirá en el club”, expresó en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM). En cuanto a la extensión del torneo, apuntó: “Achicaremos el margen de lesiones, el tiempo que estuvimos parados fue muy prolongado, creemos que los muchachos van a rendir mejor si es que el calendario no está tan comprimido”.

El equipo ya se entrena

Uno de las ascendidos para la temporada 2020 fue 12 de Octubre (I). El cuadro conducido por el argentino Mario Vicente Jara, retornó a las prácticas este miércoles de mañana luego de la pausa por el coronavirus.

Por supuesto, como todos los clubes, arrancó con la Fase 1 del protocolo sanitario elaborado por la Asociación Paraguaya de Fútbol, que consiste en entrenamientos de forma individual.

El plantel integrado por 30 jugadores, se dividió en tres grupos de diez integrantes cada uno en el estadio Luis Alberto Salinas, cumpliendo con el distanciamiento requerido.

Antes de la pausa por la pandemia, 12 de Octubre metió dos triunfos al hilo, siendo sus primeras victorias desde su vuelta a Primera. Derrotó a River Plate 2-0 de visita y luego a Sportivo Luqueño 3-2, como local. Sumó 6 puntos y se ubicó en el décimo puesto.