Érica Rivas habló de Jorgelina Aruzzi y explicó por qué no irá a ver Casados con Hijos

La actriz se refirió en Intrusos a la incorporación de la comediante a la versión teatral, tras su salida del proyecto.

Todo está listo para que a principios del año que viene suba por fin al Gran Rex la versión teatral de Casados con hijos. Jorgelina Aruzzi entrará como el “nuevo amor” de Dardo, el personaje de Marcelo De Bellis, tras la polémica con Érica Rivas.

Ahora la actriz habló con Intrusos sobre el personaje que entrará a hacer la comediante, que no hará de María Elena, sino de una vecina de los Argento llamada Azucena. “Me enteré”, dijo, breve acerca de la noticia sobre la nueva incorporación.

“Jorgelina es lo más. Ella es una actriz divina”, destacó Érica, aunque reconoció que “no tengo idea” cuando le preguntaron cómo iba a ser recibido el personaje por los fanáticos de la sitcom.

“¿Irías a ver la obra si te invitan?”, le preguntó el cronista del ciclo de Flor de la Ve, luego de que la actriz no quedó en buenos términos con Guillermo Francella y Florencia Peña.

“No, no creo. Me da mucha tristeza”, respondió, súper sincera tras su escandalosa salida del proyecto.

