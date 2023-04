Es oficial: lo confirmó la FIFA y habrá Mundial Sub 20 en Argentina

Es oficial. Argentina será la sede del próximo Mundial Sub 20. Así, los chicos dirigidos por Javier Mascherano, que no habían podido lograr la clasificación en el Sudamericano jugado en Colombia, tendrán la chance de disputarlo.

La FIFA lo confirmó este lunes luego de la visita de inspectores enviados al país para ver las sedes e infraestructura (hoteles, centros de entrenamiento). Una gran noticia para el fútbol argentino. A continuación, la data principal de cara al certamen.

La decisión se produce después de que la FIFA decidiese retirar al anfitrión original, Indonesia, el derecho a organizar el certamen, así como de una posterior candidatura presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de que una delegación de la FIFA se desplazase a la nación sudamericana para realizar una inspección in situ la semana pasada. Los miembros de la delegación visitaron las sedes del campeonato propuestas y las infraestructuras vinculadas. El contrato de organización ha sido firmado por la AFA, junto con todos los demás documentos correspondientes al país organizador y las autoridades locales.

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™ se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio de 2023 y contará con seis grupos de cuatro selecciones cada uno. Tras haberle sido concedido el derecho a organizar el campeonato, la selección argentina competirá en la prueba en lugar de Indonesia. Argentina es la nación más laureada en la historia del Mundial Sub-20, tras haber ganado el título seis veces (la más reciente, en 2007). También organizó la competición en 2001.

“La FIFA tiene el placer de anunciar que la edición de este año de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™ tendrá lugar en Argentina, por lo que el país de los actuales campeones del mundo abrirá sus puertas a las grandes estrellas del fútbol mundial del mañana”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Deseo dar las gracias a la AFA y en particular a su presidente, Claudio Tapia, así como a las autoridades gubernamentales, por su compromiso para albergar este gran certamen con tan poca antelación”.

¿Cuáles quedaron definitivamente como sedes, a confirmarse oficialmente? El Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan, el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Diego Maradona de La Plata y el Villa Mercedes de San Luis. Quedó out el de Sarmiento de Resistencia de Chaco y no habrá de Capital Federal. El sexto estadio podría ser el Kempes de Córdoba.

La pregunta de muchos es por qué, por caso, no tallaron estadios como River, donde juega la Selección. Y es debido a que durante el Mundial se estará jugando la Liga y la Copa Libertadores, con lo cual los equipos debían ceder la localía. Y por otro lado, podía quedar demasiado grande en caso de que Argentina no fuera finalista.

Cuando Indonesia se quedó sin Copa del Mundo porque, entre otras cosas, no aceptaba que participara Israel, Chiqui Tapia se movió rápido para quedarse con el evento. Y lo logró con el apoyo de Alejandro Domínguez y la aprobación de Gianni Infantino, quien justamente estaba en Paraguay para la premiación de la Selección campeona del mundo en pleno sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana.

Con la fiebre de Selección por lo de Qatar, Tapia se ganó la confianza de FIFA, que incluso dejó afuera una fuerte opción como Marruecos, que presionó para quedarse con la organización.

Para Argentina es muy importante porque ingresan dólares y encima porque la Sub 20 no iba a jugar el Mundial. Y, sin dudas, de local es candidata, ya con Javier Mascherano reconfirmado como DT.

El Mundial se juega con seis grupos de 24 equipos. Argentina estará en el A y en el partido inaugural, con rival a definir. El sorteo se realizará el viernes 21 de abril, en Zúrich.

¿Cómo será el calendario? El certamen arrancará el 20 de mayo y finalizará el 11 de junio de 2023, tal como estaba dispuesto ya desde que Indonesia era sede.

Los clasificados y los bombos

Clasificados

Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador.

Europa: Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia.

Asia: Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak.

Oceanía: Fiji.

África: Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria.

Concacaf: Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana.

Bombos

BOMBO 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.

BOMBO 2: Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia.

BOMBO 3: Nigeria, Japón, Uzbekistán, Irak, Honduras y Fiji.

BOMBO 4: Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia, Túnez.