Escuela dicta clases bajo un árbol hace 5 años esperando que entreguen la obra edilicia

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Se trata de la E.P.E.S. N°21 de Tres Lagunas cuyo edificio ingresó en obra en el año 2016 y fue terminada a mediados del 2018 sigue sin ser entregada a la comunidad educativa. El edificio incluso fue usado como centro de aislamiento por la pandemia.

Con el inicio de las clases en la provincia, se conocieron cientos de postales de los alumnos regresando a las aulas pero no fue el caso de la comunidad educativa de la E.P.E.S. N°21 de la localidad de Tres Lagunas ya que dictaron las clases bajo un árbol en el patio de una iglesia, informó Víctor Silvera, ex secretario docente de dicha institución, al Grupo de Medios TVO.

«Las fotografías son reales, desde el 2017 que están así. La obra inició en diciembre del 2016 y fue terminada más o menos a mediados del 2018 y a partir de ahí están dando clases así tal cual y no sé cuál es el motivo, si bien hubo un uso extraordinario de esa escuela para las personas con COVID-19, yo creo que es tiempo suficiente para que esto vuelva a la normalidad, es una escuela moderna», expresó Silvera.

En efecto, el nuevo edificio fue utilizado para albergar a personas durante la pandemia pero aún no fue inaugurado y sus alumnos siguen dando clases en una iglesia. «Es una pena y seguramente hay chicos que hicieron prácticamente todo el ciclo secundario en una capilla sin disfrutar de un buen ambiente. El edificio está en condiciones de ser ocupado, obviamente hay algunos detalles como el tema del agua que es algo conocido en toda la provincia de Formosa, la carencia de agua en todos los pueblos; si bien hay un servicio de agua potable es totalmente precario, no reúne ni el 80% de las necesidades de la población de Tres Lagunas, pero aún así fue utilizado como centro de aislamiento», agregó.

«Los chicos improvisan en una parte de la capilla que se utiliza para gente que viene de otros lados en algún evento de la Iglesia pero no son aulas, no está preparado para eso y el desorden es total. Además se corre mucho riesgo por el intenso calor, puede ser fatal para los chicos y profesores», continuó Silvera alertando que la comunidad educativa se encuentra expuesta a las altas temperaturas por no estar en las condiciones necesarias con las que sí cuenta la escuela sin entregar.

Para el ex secretario académico de la institución, no se explica el motivo por el cual la obra no fue inaugurada y entregada. «Muchas autoridades, hablo del intendente y hablo de los concejales, tienen que hacer su presencia ante el Gobernador y plantearle esta situación porque seguramente él tiene su agenda; que la suspenda y que trate de solucionar el problema de Tres Lagunas porque debe haber una agenda que puede atrasar y adelantar un poco esto, los jóvenes de Tres Lagunas se merecen también, como cualquier otro alumno, un espacio idóneo»

En la misma situación se encuentran los alumnos del nivel secundario y de la escuela para adultos, que asisten a clases en un viejo edificio. «Son alrededor de 300 alumnos que inician el ciclo lectivo de esta manera. Yo creo que todo esto es suficiente para que se tome la medida pertinente», concluyó Silvera.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp