Esmeralda Mitre cuestionó el rol de Karina La Princesita en Cantando 2020

Enojadísima por la baja nota que recibió, la participante se despachó contra la cantante y analizó sus devoluciones.

A Esmeralda Mitre no le gustó que Karina La Princesita le pusiera un “1” en Cantando 2020. Muy enojada por no haber recibido la nota que esperaba, tras haber entonado una canción de Shakira, la participante charló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y se mostró muy molesta.

“No me importa nada de Karina. Es un tema de ella, pobre. Cómo me va a poner un 1. No desafiné nunca. Tuvo un acierto en lo que dijo que entré un poquito fuera de tiempo. Pero porque la pista estaba un poco baja. Nacha me dijo que tenía energía alta y lo mismo Mediavilla, pero yo lo probé a propósito. Yo tengo todo el derecho a no estar de acuerdo con ella“, afirmó.

Además, volvió a remarcar que tendría que haberle puesto una nota más alta y reflexionó sobre cómo la percibe: “muy molesta”. “Ella quedó muy desdibujada por las notas de los otros. No era para 1. Me parece un poco tiranesco que me ponga un 1 porque le falté el respeto. Yo le digo que no desafiné. Tengo el derecho a verlo diferente. ¿O esto es hablan ellos y nosotros no hablamos? Qué le voy a decir a alguien que siente que le falto el respeto porque hablo. Está como muy enojada con la vida. Con los hombres y los temas”, agregó, picante.

Antes de cerrar, aclaró que no tiene ningún problema Karina. Sin embargo, remarcó que la jurado “no está siendo muy querida ahí adentro, en Cantando”. Y se despidió cuestionando su rol, tratándola de inexperta.

“Es una chica como muy novata para ser jurado. Al ser novata, por ahí cree que soy la persona más interesante para poder pelear. Y yo no tengo ningún interés en pelear con ella. No lo necesito. No tengo problemas con nadie en la Flia y extrañaba estar ahí. Me parece que se toma las cosas muy personal y no sé si está preparada para estar en ese lugar”, reflexionó.

Y sentenció: “Me da lástima porque siento que ella no está preparada para jugar fuerte psicológicamente hablando, no creo que ella se ría como lo hago yo cuando hablo de este tema”.