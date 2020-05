España: Messi y los jugadores de Barcelona dieron negativo en los controles de coronavirus

Compartir

Muy lentamente la maquinaria vuelve a ponerse en funcionamiento en el fútbol europeo. Mientras que en Alemania ya hay fecha estipulada para que la pelota ruede nuevamente, el Barcelona movilizó a su plantilla en la jornada de ayer para que sea sometida a exámenes para determinar si algún elemento fue contagiado de coronavirus. Los resultados fueron satisfactorios: no hubo casos positivos.

Después de casi dos meses de trabajos de forma particular, Lionel Messi encabezó la serie de estudios que incluyeron muestras de sangre y un electrocardiograma además de la prueba del COVID-19 en las instalaciones culés, según lo informado por RAC 1. Lo siguieron sus compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico y otros auxiliares implicados.

La única excepción fue la de Ousmane Dembélé, quien no se presentó para someterse al test debido a una lesión que arrastra desde febrero. El regreso del francés a la entidad catalana se postergará unos días más.

De esta manera el Barcelona se prepara para reabrir las puertas del Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí mañana en la mañana española, anuncio que se haría oficial hoy mismo. Vale la pena mencionar que Miguel Carretero (inspector de La Liga) había recorrido el predio de entrenamiento días atrás y responsables del club le habían detallado los procedimientos para retomar la actividad bajo su tutela.

Las tareas se manejarán de forma gradual y con un protocolo de higiene que tendrá que cumplirse a rajatabla: la plantilla será dividida en grupos pequeños que se moverán dentro de las amplias instalaciones que posee el Barcelona. Al menos hasta que las autoridades de La Liga fijen fecha para el retorno oficial, así tendrán que manejarse (se especula que podría ser a mediados de junio).

A diferencia de otros campeonatos, que se dieron por finalizados, en España todavía está en suspenso la temporada 2019/2020. El Barcelona es actual líder de la competición y le lleva 2 puntos de ventaja al Real Madrid, cuando se llevan disputadas 27 jornadas.

Luis Suárez acusado de

sobrepeso en cuarentena

En las redes sociales mucho se habló de la forma física del uruguayo tras salir a la luz su imagen en las instalaciones del Barcelona con motivo del examen del coronavirus.

Cientos de fanáticos señalaron su prominente abdomen y se burlaron de él, acusándolo de tener algunos kilos de más por culpa del confinamiento.

Sin embargo el Pistolero, horas más tarde, compartió una foto publicada por su esposa en la que se lo ve sin remera con una pelota e incluyó un emoji para tapar bocas.