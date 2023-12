Espectacular triunfo por KO en el Luna Park: Lemos ganó en 34 segundos

El Luna Park volvió a sentir la mística de las épocas doradas del boxeo por unos segundos. El cuadrilátero se llenó de espectacularidad de la mano del argentino Gustavo Lemos en la velada principal: terminó su presentación en apenas 34 segundos con un golpe perfecto al mentón de su contrincante, Javier Clavero, que no pudo evitar el nocaut en esta velada de los peso superligero pautada a 10 rounds.

El Eléctrico, de 27 años, acumulaba 21 meses de inactividad al momento de subirse al cuadrilátero en el Luna Park. Su última vez con los guantes de manera oficial había sido en la presentación más resonante de su trayectoria, también en el mítico recinto de Corrientes y Bouchard. El 26 de marzo del 2022 había superado con un KO en el quinto asalto al británico Lee Selby, ex campeón del mundo.

A la espera de un combate por un título mundial, no volvió a aparecer en los rings y este viernes tuvo un retorno de alto impacto. En ese medio minuto que tuvo contra Clavero, había conectado algunos buenos golpes, pero el más efectivo fue el que enganchó a su contrincante saliendo del rincón tras el asedio y caminando para atrás: el cross de zurda al rostro lo derribó inmediatamente. Inclusive, más allá que el árbitro decidió terminar la pelea antes de la cuenta oficial, desde el rincón del peleador de 30 años llegaron a lanzar la toalla.

Clavero, apodado el Heredero, llegó a esta presentación con tres combates sin triunfos tras una derrota en Francia por decisión unánime ante Yurik Mamedov y dos peleas en Argentina sin decisión. En total, su ranking devuelve 30 triunfos (7KO), 11 derrotas y 2 empates para el cordobés.

Lemos es uno de los nombres más interesantes de la escena local con sus 29 celebraciones consecutivas entre las que sumó 19 victorias por la vía rápida, sin contabilizar empates o derrotas. Entre sus logros figuran los títulos latino ligero y superligero FIB, además de la corona mundial juvenil ligero FIB.

Esta velada fue clave para la trayectoria de Lemos, que pasó de elevar las expectativas de verlo pelear por un título mundial en la Federación Internacional de Boxeo tras su aplastante victoria sobre Selby a una extensa desaparición de la escena que lo excluyeron de los rankings. Por eso esta victoria contundente, espectacular, viral, lo vuelve a traer a la lupa principal del pugilismo con el fin de reposicionarse en la escena internacional.

Aunque no hay que perder de vista que el Eléctrico sumó poca acción arriba del ring en los últimos tres años: desde fines del 2020 hasta hoy sumó apenas cinco presentaciones contabilizando este triunfo sobre Clavero y el mencionado KO ante Lee Selby.