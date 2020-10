Compartir

Linkedin Print

Me duele mucho que gran parte de los argentinos realmente esperen todo tipo de ayuda del Estado sin esforzarse siquiera en conseguir la comida diaria. Jamás he visto una marcha pidiendo trabajo, industrias, fábricas. Todo es pedir casas, planes, bolsones de comida. Si este pensamiento no se deja de lado es muy difícil que nuestro país avance.