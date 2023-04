Espert viajó a EE.UU. para reunirse con inversores

El diputado de Avanza Libertad analizó la situación de la Argentina y la gestión del actual Gobierno. Les contó a los expertos las negociaciones que inició para sumarse a Juntos por el Cambio

Poco después de confirmar el inicio de las negociaciones para sumarse a Juntos por el Cambio, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, viajó a los Estados Unidos para conversar con un grupo de académicos e inversores, con quienes habló sobre la situación en la Argentina y las medidas que se necesitan para “sacar definitivamente al país adelante”.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el economista mantuvo reuniones con especialistas de las universidades de Chicago y de Columbia, con quienes analizó las políticas del actual Gobierno y el estado en la que creen que va a estar la Argentina al finalizar la gestión de Alberto Fernández.

Además, en el marco de la búsqueda de inversiones, se entrevistó con directivos de importantes fondos y brokers de Nueva York, como Black Rock, Polus Capital Management Group, VR Capital, Fintech, Oppenheimer, Rohatyn, Barclays, EMSO y William Blair, entre otros.

“Fueron una seguidilla de encuentros muy interesantes. Es importante tener la perspectiva académica y externa sobre la inflación y la reducción del tamaño del Estado. Tengo en claro lo que hay que hacer para que mejore la Argentina, pero hablar con académicos top y amigos como Guillermo Calvo (Yale), Guillermo Mondino (Yale) y Martín Uribe (Chicago), los tres profesores de la Universidad de Columbia, en reuniones por separado, me brindó aportes sustanciosos que incorporé al plan que va a sacar definitivamente a nuestro país adelante“, explicó el dirigente opositor.

Asimismo, durante la gira, Espert les comentó a los especialistas cuáles son las reformas liberales que él considera que se tendrían que aplicar en el país para poder salir de la crisis económica que está atravesando. Por su parte, los brokers e inversores globales le aportaron sus distintos puntos de vista y le preguntaron, entre otras cosas, por el cepo cambiario, el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de inversiones en el país.

Por último, el diputado nacional aprovechó la oportunidad para contarles a los especialistas sobre las negociaciones que comenzó para incorporarse a Juntos por el Cambio y sobre las reuniones que viene teniendo desde hace semanas con los principales referentes de esa coalición.

“Los inversores se mostraron interesados en la propuesta. Sobre todo, porque va a permitir derrotar al kirchnerismo y terminar con las políticas populistas que nos llevaron a esta larga decadencia. Saben que los liberales tenemos las herramientas para cambiar el rumbo a la economía Argentina, porque de seguir como vamos terminaremos siendo una gigantesca villa miseria, culpa del populismo”, aseguró al respecto.

A fines del mes pasado, el dirigente de Avanza Libertad reveló que se encuentra en negociaciones con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, incluido el ex presidente Mauricio Macri, para armar “una mega PASO opositora al kirchnerismo”.

“Estamos viendo la posibilidad de que el liberalismo institucionalmente forme parte de una nueva alianza, un nuevo espacio opositor para que no solo el kirchnerismo sea derrotado y se vaya en la próxima elección, sino para que no vuelva nunca más”, remarcó.

La noticia la dio durante la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), donde se fotografió con dos de los principales referentes de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy que integra JxC: el legislador porteño Roberto García Moritán y Yamil Santoro, director general del Consejo de Planeamiento Estratégico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

