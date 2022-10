«Esta oposición termina siendo funcional al oficialismo porque no son alternativa»

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial, Agustín Samaniego visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes temas, entre ellos el rol de la oposición a la que describió como falta de planes e ideas. «Esta oposición termina siendo funcional a nosotros porque la gente no tiene alternativas, debería tenerlas y lo está diciendo un oficialista. Qué bueno sería que la ciudadanía tenga dos alternativas y hable de proyectos», indicó el Legislador.

Samaniego comenzó diciendo: «creo que las críticas que se le hacen al Gobernador vienen desde hace bastante tiempo y no solo es de ahora porque estaba en un aeropuerto, decían que estaba en un shopping, pero no, era un aeropuerto, de todas maneras, hay que decir que el Gobernador es una persona normal».

Y añadió «este viaje lo realizó con 10 gobernadores más de otras provincias y se ha reunido con inversores, personalidades muy importantes. Es común que lo critiquen porque también critican los viajes que hacen a Buenos Aires por el costo que supuestamente tiene, pero el Gobernador que representa a una provincia como la nuestra, con un presupuesto como el nuestro, y de verdad que no sé en qué quieren que viaje».

«Debo decir que lo que plantean en relación a los viajes, es una pavada que para un sector de la gente puede llegar a estar, pero, de todos modos, intentar hacer de esto una critica me parece muy tonto», manifestó.

Además, hay que hablar de los resultados de esto porque el Gobernador cuando va a Buenos Aires no habla de miles de pesos, habla de millones de pesos y de inversiones millonarias para Formosa, cuando va a Buenos Aires lo que consigue es la autopista desde la Virgen hasta Namqom y el puente sobreelevado que cuesta millones de pesos, opinó.

«Va a Buenos Aires a golpear la puerta de todos los funcionarios es porque esta trayendo algo para Formosa y medir el transporte en el que se maneja es una nimiedad, porque además todos los funcionarios que viajamos nos movemos en avión y si cuesta dinero, pero no se puede hacer otra cosa», aseveró el médico alergista.

En una gestión de Gobierno es imposible no tener errores, nosotros estamos llenos de errores y de cosas que quisimos hacer y no pudimos, la oposición debe enfocarse en eso, en un proyecto alternativo, esas criticas sin sentido lastiman a la democracia, expresó.

Asimismo, aclaró que: la oposición no tiene ideas, ni proyectos ni planes. «La conducta de la oposición debería ser otra porque si no de esta manera criticando las zapatillas del Gobernador, el viaje o lo que sale ir a Buenos Aires es funcional al mismo oficialismo, esto es lo que tienen que entender. A nosotros nos conviene tener una oposición así porque qué problema sería para nosotros que aparezca un líder que aúne esfuerzos, sume voluntades, que no sea mezquino y que se siete en una mesa con todos los opositores. Que se reúna el lunes con los asesores de salud para el proyecto de salud, el martes con los asesores educativos para ver qué plan tienen en materia educativa, eso sería un problema para nosotros y de verdad nos movería el piso quizás que una persona o un grupo presente un proyecto alternativo y entienda que la política se hace en el territorio y no en las redes sociales».

«Esta oposición termina siendo funcional a nosotros porque la gente no tiene alternativas, deberían tenerlas y lo está diciendo un oficialista, una persona que esta convencida de lo que estamos haciendo y también convencido de que no creo que haya algo mejor, pero que bueno sería que la ciudadanía tenga dos alternativas y que hable de proyectos», manifestó Samaniego.

Fondos de la UNaF

Al respecto, el funcionario opinó «sucedió algo inédito, algo muy raro que no creo que haya pasado en otra parte del mundo porque en el presupuesto nacional del año que viene figuran partidas del Gobierno Nacional para la Universidad provincial que se creó hace bastante tiempo como instituto, pero se transformará en una Universidad provincial. Un diputado nacional por Formosa, Ricardo Buryaile está en contra de esa transferencia dijo que no es una entidad nacional, sino que es provincial. Esto es algo rarísimo además de la manera que el fondo venga no tiene que estar en contra, es decir que esta en contra de que fondos nacionales vengan a Formosa y más aun viniendo para un instituto universitario, primero dice eso, después quiere enmarañar su reclamo contra el paso de fondos diciendo que supuestamente se sacan fondos de una universidad nacional para llevarlos a una universidad provincial y esto es falso».

En relación a la situación económica de la Universidad, el Legislador, marcó que la misma debe ser solucionada por las autoridades de la Universidad con el Gobierno Nacional y hay que decir que nunca el Gobernador va a hacer diligencias para una entidad de Formosa deje de recibir fondos, porque no solo es la entidad son los jóvenes, docentes y demás trabajadores. El Gobernador nunca pediría que no les entreguen fondos a la Universidad.

«No conozco de cuál es el problema con los fondos de la Universidad. El Gobernador nunca haría algo así y no se maneja el Estado de esa manera. Nosotros queremos que la Universidad Nacional de Formosa continúe con sus carreras», indicó.

La Universidad provincial no dictará todas las carreras que, si tiene la UNaF, es absolutamente disparatado pensar que nosotros queremos la Universidad provincial en desmedro de la Nacional. Acá solo están queriendo buscar conflictos adonde de ninguna manera lo hay.

Desmentida de Larreta a Neme

Consultado acerca de lo que el Jefe de Gobierno porteño en relación a lo que había señalado Gabriela Neme al afirmar que este le habría dicho que si él era presidente intervendría Formosa, Samaniego opinó que: «haría un comunicado. Lo que sucedió una vez es que Gabriela Neme vino de Buenos Aires a decir que el Poder Judicial de la provincia iba a ser intervenido si ganaba Larreta o Bullrich y cuando habla con un medio formoseño le preguntan al respecto y le dice que no, que eso no va a pasar, además ningún candidato a presidente va a ir en su plataforma a decir que intervendrá una provincia. Hay que pedirle a Gabriela Neme que explique porque dijo eso».

Compartir

Linkedin Print