“Estamos convencidos de que existe un plan para derribar nuestras barreras sanitarias”

Compartir

Linkedin Print

En la sesión de mañana, la Cámara de Diputados, con el voto mayoritario del oficialismo, buscará ratificar y reconocer con rango de ley a la estrategia sanitaria de la provincia de Formosa frente al brote del coronavirus, abarcando a los decretos del Poder Ejecutivo Provincial y a las resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 dictados y a dictarse en el ejercicio de sus respectivas competencias y en el marco de la emergencia publica en materia sanitaria vigente en todo el territorio nacional.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial del Frente de Todos, Agustín Samaniego, quien además es uno de los autores del proyecto que será debatido, expuso que “la propuesta consiste en darle el rango de ley a las disposiciones sanitarias que se han realizado durante todo este tiempo”.

“Estamos convencidos de que existe un plan para derribar las barreras sanitarias que se han puesto, con las cuales hemos tenido un excelente resultado. Todas y cada una de las medidas han sido atacadas fuertemente por parte de la oposición, de abogados que son opositores, médicos que lastimosamente desinformados emiten su opinión y por supuesto por parte del juez federal Fernando Carbajal”, disparó el legislador del oficialismo.

Seguidamente, el mismo indicó que “lo que va a pasar después de la sesión es que las disipaciones van a tener rango de ley; no tiene nada que ver con la Constitución Provincial o Nacional, pero si uno empieza a evaluar la Constituir Nacional dice que la salud pública es una facultad no delegada hacia la nación, entonces el juzgamiento hacia una medida sanitaria lo deben hacer jueces provinciales, eso lo dijo el Superior Tribunal de Justicia”.

“El ingreso ordenado y administrado hacia nuestro territorio por una cuestión excepcional, ya que estamos en un momento excepcional en la historia de la humanidad, lo tiene que juzgar un juez provincial porque es una medida sanitaria provincial”, dejó en claro y agregó que “no estamos impidiendo el ingreso, no es el objetivo de los que estamos adentro de la provincia que los que están afuera no entren. En todo este tiempo han ingresado más de 7.000 formoseños, lo que pasa es que, si la cantidad de los que ahora están afuera ingresan el mismo día, todos irían al domicilio como pretende el juez y la oposición formoseña, y se los controlaría por teléfono únicamente, eso generaría una espiral de contagios muy importante, como se produjo en las otras provincias”.

Por otro lado, Samaniego aseveró que detrás de toda la “movida” por los “varados” hay una “intención política” pero “absolutamente equivocada, intentando dañar al Gobierno con un evidente interés partidario”.

“Estas cuestiones no se tendrían que estar discutiendo, el resultado sanitario que ha tenido Formosa es demasiado bueno, resulta ser que los que tenemos un buen estatus sanitario somos los que debemos salir a dar explicaciones, eso es lamentable”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print