Cáceres: «Cuando pasen las elecciones, se van a sincerar las cosas realmente»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el empresario supermercadista local Ricardo Cáceres se refirió a la situación del sector e indicó que hay diversos inconvenientes para conseguir determinados productos para reponer el stock; asimismo adelantó que después de las elecciones “se van a sincerar las cosas” y ahí “vamos a tener más en claro el panorama”.

“No llegan los productos, pero las industrias están esperando a ver qué pasará la semana que viene, nosotros estamos agotando nuestro stock y después veremos cómo lo reponemos, esa es la preocupación que tenemos, pero hay que esperar, falta poco”, comenzó diciendo.

Seguidamente, Cáceres fue consultado por cuáles son los productos que no llegan y cuestan conseguir, sobre todo en lo que a variedad se refiere, a lo que respondió: “lo preocupante es que faltan los productos más delicados, porque son los que usamos todos los días cualquier grupo familiar como ser harina, azúcar, aceite, etc. Por el momento estamos teniendo, pero el tema es hasta cuándo, además estamos sustituyendo por otras marcas; todos estamos esperando a lo que pase la semana que viene, nosotros con más razón porque tenemos que reponer lo que se vende ya que no podemos tampoco dejar de comercializar y cerrar nuestro negocio”.

Asimismo, cuando se le preguntó por las ventas, el empresario asintió que “todos aquellos a quienes les sobra un poco de plata en las tarjetas de débito tratan de aprovechar el beneficio de Devolución del IVA, eso se está moviendo bastante y es un beneficio para la gente porque nosotros le cobramos como debe ser y des pues el Gobierno le acredita en su caja de ahorro”.

“Estamos esperando, para el lunes o martes se van a sincerar las cosas, se van a terminar las propagandas electoralistas. Gane quien gane, ya tiene que empezar a hablar enserio y trabajar con sinceramiento”, cerró.