«Este gobierno es uno de los peores de la historia argentina», aseveró Osvaldo Zárate

El diputado provincial Osvaldo Zárate (UCR), visitó el piso de “Expres en Radio” y aseguró que el gobierno nacional, dirigido por el presidente Alberto Fernández, “es uno de los peores de la historia argentina”, con una crisis que se agrava y que “claramente no pueden solucionar”. Cargó además contra el “mediatismo permanente” que tiene el mandatario nacional y que provoca el descreimiento de la sociedad, generando burlas que se traducen en memes “que nunca había visto, creo que no anda bien el gobierno”.

Unidad de la oposición

El funcionario provincial comenzó hablando de cómo se están preparando para los comicios del 2023, donde llevarán a Fernando Carbajal como candidato a gobernador.

“Lo que venimos hablando en el frente es consolidar primero la unidad que tenemos, junto con sectores del justicialismo, del MID, del PRO, de la UCR y el peronismo disidente para ir a las próximas elecciones con candidatos propios para la intendencia de manera que podamos canalizar todo el trabajo y también que la gente tenga un par de opciones para poder elegir entre los mejores candidatos que podemos tener nosotros en la UCR y supongo que el justicialismo que está con nosotros y el PRO van a hacer algo parecido de acuerdo a la estrategia que fijemos, estamos muy entusiasmados en la idea de ganar la ciudad de Formosa que es el elemento esencial para poder ganar la provincia, en el interior nos fue bastante bien a pesar de que en muchos lugares no pudimos meter concejales”, recordó sobre los comicios del año pasado.

Señaló además que no hay un solo líder de la oposición sino que el partido radical que forma parte del frente, “tiene corrientes internas muy fuertes, una que lidera el senador nacional Luis Naidenoff, la que lidera Ricardo Buryauile y tenemos un emergente que es Fernando Carbajal que también está trabajando en su espacio, que me parece que está bien, después hay muchos sectores internos que también tienen su equipo político de trabajo, pero coincidimos con la oferta electoral de que Fernando es el mejor candidato para las próximas elecciones que es para lo que venimos trabajando”, subrayó.

“Vamos a seguir por el camino de la unidad porque nos dio buenos resultados, hay sectores internos a los que no les gusta o por ahí no se sintieron cómodos o no quedaron conformes con las elecciones, pero creo que lo esencial acá es la unidad partidaria, en este caso el nuestro que se va a dar, estamos convencidos de que el partido tiene que estar unido y a partir de esa unidad consolidar el partido Juntos por el Cambio, también el frente, en otros espacios está el justicialismo disidente con Adrián Bogado, Gabriela Neme y Patricia Arguello con cargos y en el Concejo Deliberante está Marcelo Ocampo”.

En esa línea, reconoció que “no es que no tengamos culpa de ganar a veces y de perder otras, pero creo que el gobierno resiste con este sistema clientelista acompañado por una ley de lemas que le facilita las elecciones en muchos pueblos y acá en la ciudad el vecino de Formosa rechaza esta ley de lemas”.

“En diferentes localidades y en Formosa se ha logrado un fuerte respaldo popular, la gente se expresa a través de las redes y de la posibilidad que nos da la tecnología, el peronismo no puede domesticar la ciudad de Formosa que es la pelea grande que se viene en las elecciones del año que viene”, aseveró.

Alberto Fernández

En otro tramo de la nota, el funcionario provincial se refirió al presidente Alberto Fernández y aseguró que “no lo veo bien en este doble comando de gobierno que hoy tiene una crisis que no pueden solucionar, es un tema delicado para el país el acuerdo con el FMI, si en esto no se ponen de acuerdo estamos complicados, esto del mediatismo permanente, de decir que empieza la lucha contra la inflación, creo que vi memes que nunca había visto con una calidad tremenda. Creo que no anda bien el gobierno”.

Aseguró que como oposición “estamos aguantando un gobierno democrático que tiene un grave problema que sufren los argentinos. Nosotros no somos un partido golpista, el pueblo argentino maduró, sabe que las elecciones son cada cuatro años, que se renuevan los cuerpos legislativos, le ha dado un mensaje claro al presidente, el justicialismo tiene un poder territorial a través de las provincias y los feudos que manejan, se sostienen a través de los gobiernos provinciales”.

“Creo que este gobierno sin dudas es uno de los peores de la historia argentina”, arremetió el funcionario.

Opinó además que los constantes “desplantes” de la vicepresidenta Cristina Fernández hacia el mandatario nacional “son muy graves para el país, ahora a ella no le sirve quien eligió para que la ayude a terminar con sus causas penales que es lo que a ella le preocupa, como tampoco le sirvió se lo quiere sacar de encima, es clásico de algunos dirigentes que usan la política para beneficio propio”.

“Hay que hacer lo posible para que el presidente termine su mandato, por eso la oposición a pesar de las gravísimas diferencias que tiene con este gobierno hizo lo posible para que el país no esté en default”, destacó.

Analizó además que el problema de nuestro país “es que quien sube no mira lo bien que hizo el otro y destruye todo por más que esté bien, no nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 políticas de estado, cómo traemos los dólares, cómo hacemos más eficiente el sistema de justicia, de control para que no se robe, hay que ponerse las pilas con eso y ponernos de acuerdo en los puntos más importantes, la política todavía no ha encontrado la salida”.

Radicalismo

Se refirió también al partido del que forma parte y aseguró que “mucha gente critica al radicalismo, que nos fuimos antes, que no sabemos gobernar pero lo único que funciona en este país con sus defectos y virtudes es la democracia que fue instaurada para los tiempos por un radical, lo que nos falta es tener un sistema económico que perdure por más que pasen los gobiernos y creo que el radicalismo está en condiciones de darle eso a la Argentina”.

Sin desarrollo

“Nuestro país vive en emergencia, tiene que tratar de solucionar la coyuntura de la crisis económica, pero debe mirar para adelante, darle al campo y al sector agropecuario todas las facilidades para que pueda desarrollarse incluida Formosa que recauda menos del 4% de Rentas y recibe el resto de coparticipación nacional y aportes nacionales, tenemos un gobierno que se acostumbra a eso en vez de apostar fuertemente al sector privado como lo hace Corrientes, Salta que están despegando y nosotros no porque no quieren que el sector privado se desarrolle ya que va a generar una corriente de pensamiento que no es afín al gobierno, eso es lo que suponen, hay que hablar con los sindicatos, explicar qué se necesita para que la Argentina se pueda desarrollar, hablar con la producción, con el campo, poner reglas claras”, explicó.

“Parece que no queremos ver que ser rico en la Argentina trabajando está mal, es algo que no entiendo esta guerra de pobres contra ricos, acá los ricos son los que tienen empresas o contratos con el estado pero el productor rico, que se rompe el lomo trabajando si tiene plata que tenga, en vez de criticarlo debemos admirarlo”, indicó el diputado provincial.

“Formosa tiene el interior convertido en paraje, hay tres o cuatro localidades del interior que andan bien, el resto son lugares donde la gente vive y se queda solo la gente de edad, los jóvenes se van porque no hay futuro, cuando desde el gobierno dicen que invierten con el Paippa algo no está funcionando, es un modelo clientelista, todo lo que toca el gobierno lo convierte en eso porque es la política gubernamental, te hago pobre, sos mi cliente y me salís más barato para las elecciones, es así y en lugares como Formosa la gente resiste, el sur de la provincia son zonas de trabajadores que resisten, el resto han logrado clientelizar a través de las dádivas”, denunció.

“El modelo de Insfrán es de empobrecimiento masivo, no hay forma que se desarrolle una persona donde no hay seguridad jurídica, donde si cumplís la ley no alcanza porque tenes que tener el permiso del mandamás, no hay seguridad jurídica con lo cual hay emergencia económica, todo es más caro, todo es más difícil y los que tienen verdaderamente dinero no van a invertir en una provincia donde no hay seguridad económica jurídica que es lo que a él le garantiza no perder la inversión que pueden traer”, finalizó Zárate.

