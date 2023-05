Estefi Berardi consultó a Flor Vigna por los rumores de crisis con Luciano Castro: «Es rara la respuesta»

La panelista de Mañanísima admitió su asombro por la contestación que le dio su amiga en medio de fuertes rumores de crisis de pareja.

Desde que Flor Vigna confirmó que abandonará el elenco de El Divorcio las especulaciones sobre una crisis con Luciano Castro explotaron, y Estefanía Berardi blanqueó la sugestiva reacción que tuvo su amiga cuando le preguntó por su relación con el protagonista de la obra.

«Es rara la respuesta», se asombró la periodista que compartió Combate con la cantante.

«Le escribí para a Flor, que siempre me contesta y me tira la posta y esta vez tardó mucho en responderme», contó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

«Le volví a preguntar porque le dije que quizá sería el tema, y ella me contestó de una manera muy extraña».

«Perdón, Estefy. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar», fue la reacción de Vigna.

«Lo que me decía mi entorno, que tenemos amigos en común, era que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman», cerró Estefy Berardi sobre el noviazgo de Luciano Castro y Flor Vigna.

Por otra parte, Pampito contó que se cruzó con Luciano Castro y Flor Vigna cuando estaba por ingresar al teatro Metropolitan.

«Justo cuando yo estaba llegando ellos venían caminando de la mano y sonriendo», contó.

«Y ellos no me vieron a mí. Yo venía en un auto», continuó.

Al final, Pampito fue elocuente respecto de la relación de Luciano Castro y Flor Vigna: «Los vi re bien juntos».

Relacionado