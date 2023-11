Estudiantes formoseños representarán a la provincia en las Olimpíadas Nacionales de Filosofía

Se desarrollarán del 2 al 4 de noviembre en Tucumán, específicamente en la Reserva Experimental de Horco Molle. Juan Federico Crivelli, del Instituto Santa Catalina Labouré de la ciudad de Clorinda, e Ignacio Podestá, del Instituto General San Martín de Capital, son los alumnos que representarán a Formosa.

La referente provincial de Olimpíadas, la profesora Silvia Silvero, manifestó que “como todos los años Formosa será representada con excelencia” y destacó que en esta oportunidad el equipo finalista “se encuentra compuesto por un alumno de una escuela del interior y otro de Capital, ambos pertenecientes a instituciones públicas de gestión privada”.

“Estamos muy orgullosos de todos y de todo el trabajo realizado para llegar a esta instancia”, añadió y resaltó “el rol protagónico que tuvieron las familias al acompañar a los jóvenes”, al igual que el de los profesores Agustina Balbuena y Martín Cabral, que “guiaron a los estudiantes en todo momento”.

Informó que el tema de este año es: “Los sujetos en la era de la tecnociencia» y valoró al expresar que se trata de “una experiencia hermosa que incluye una convivencia de tres días con alumnos de todo el país. Es una convergencia de pensamiento”, estimó.

En este sentido, aclaró que no todos los establecimientos secundarios tienen el espacio curricular de filosofía, pero que de igual manera aquellos que no, junto al docente, “trabajan en el aula y realizan planteamientos elaborados para participar de esta actividad”.

“Primeramente realizan un ensayo, luego lo exponen, comparten y entran en una discusión muy rica, promoviendo así el pensamiento y la opinión crítica de los estudiantes”, agregó y recordó que se desarrolló una instancia escolar, en la cual se seleccionaron tres trabajos, de allí pasaron a la interescolar y, finalmente, a la provincial que se realizó el pasado 5 de octubre en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP).

“Vienen de un trabajo llevado a cabo durante todo el año y de una selección de más de 350 estudiantes”, realzó Silvero.

Trabajos

Por otra parte, Juan, representante del nivel uno que comprende a los del ciclo básico que va de 1° a 3° año, explicó que su trabajo consiste en “querer transmitir algo que está sucediendo, que es que hoy en día se pierden las interacciones personales que hacen que evolucionemos como personas en sociedad”.

En referencia, la docente a cargo, la profesora Balbuena, comentó a esta Agencia que “enseña Formación Ética y Ciudadana” y contó que en este espacio curricular nació el proyecto.

A su turno, Ignacio señaló que pertenece al nivel dos que comprende de 4° a 6° año y expuso que “mi producto trata de hacer un nuevo paradigma, una clásica discusión que tenemos hace años, específicamente desde 1930, un paradigma entre capitalismo, comunismo y las ideas económicas o de Estado que se vienen generando”.

Al sintetizar, consignó: “Lo que busco al plantear este paradigma es que el problema no es tan general como capitalismo y comunismo, sino que hay una cuestión más interna y es ver quién ejercer el poder y cómo se ejerce”.

Cabral, el docente a cargo de guiarlo, afirmó que este proyecto sí se dio dentro de la cátedra Filosofía, ya que la institución cuenta con este espacio curricular, señalando que “trabajamos el tema durante todo el año, tuvimos varias instancias en donde fuimos reviendo su producciones, porque no es solo trabajar el pensamiento, sino darle forma y plasmarlo”.

Por último, a modo de cierre, la profesora Silvero agradeció a las instituciones participantes de toda la provincia y en especial a las familias que acompañaron a los alumnos en cada momento, ya que su participación fue muy relevante. “Estas olimpíadas no son sólo una cuestión académica, sino que transciende la enseñanza en el aula”, culminó.