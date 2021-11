Eurnekian dijo que «paulatinamente» se va hacia la normalidad en la industria aérea

Compartir

El presidente del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y titular de Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian, afirmó que «paulatinamente» se va avanzando hacia una normalidad en la industria aérea y que pese al impacto a nivel mundial y local registrado en el mercado aerocomercial por la pandemia de coronavirus, «en AA2000 no hemos tomado medidas de suspensiones o despidos».

En una conferencia de prensa brindada en Cancún con medios argentinos, donde participa de la Asamblea Anual de la ACI, Eurnekian dijo que la empresa lleva adelante «acciones contracíclicas en pos de mejorar la conectividad, con obras de infraestructura en el país, como la que se está llevando adelante en Aeroparque, para mejorar la conexión de la Argentina con el exterior y la seguridad».

«Durante los años 2020 y 2021, las operaciones de la compañía se vieron fuertemente impactadas por la pandemia y las restricciones a los viajes impuestas por el Gobierno para mitigar los contagios. Fueron dos años durísimos, sobre todo en los países en los cuales se dieron mayor cantidad de restricciones y Argentina fue uno de los que más sufrió en ese sentido», sostuvo el directivo.

«Estoy particularmente contento con la reapertura y si bien estos meses van a ser clave para entender la tendencia del mercado, somos muy optimistas respecto al futuro. Hoy la tarea es hablar con las compañías aéreas, estar muy cerca de ellas para entender el nivel de ofertas que es posible conseguir en Argentina y luego ver del lado de la demanda qué respuesta hay», sostuvo Eurnekian.

«Durante el corriente mes de noviembre se espera un mayor dinamismo en la recuperación del tráfico, por la liberación de las restricciones a los viajes aéreos internacionales y la eliminación de cuarentenas al arribo, impulsado también por el incremento en vuelos, frecuencias y destinos que las líneas aéreas estuvieron anunciando en las últimas semanas», acotó el titular de AA2000.

«Además, hay expectativas por el regreso del turismo receptivo al país, habilitado desde el primero de noviembre por la apertura de fronteras a extranjeros. Nosotros estamos más cerca de la visión de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) o de Boeing que ven una recuperación rápida al principio y después más lenta, hasta alcanzar los niveles pre pandemia», proyectó el directivo.

Precisó que en octubre el movimiento internacional en los aeropuertos argentinos fue equivalente al 15 por ciento del total registrado en la prepandemia, mientras que la cantidad de vuelos domésticos fue del 40 por ciento.

Remarcó Eurnekian que «Aeropuertos Argentina 2000 ha realizado en los últimos meses acciones de reordenamiento con el objetivo de retomar la senda de crecimiento, recuperar su equilibrio financiero y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina».

En ese sentido explicó que «nosotros proponemos las obras y las analizamos junto al organismo regulador, que es el Orsna (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), pero son ellos los que en definitiva marcan la pauta de las obras a concretarse, en función de sus prioridades».

Aclaró que, no obstante, «ya empezamos a lanzar algunas obras, como Bariloche, que está terminando, y se está relanzando San Juan y La Rioja. Estamos con un programa tímido por ahora porque dependemos de lo que pase con la curva de pasajeros, porque dependen los ingresos».

Eurnekian destacó, por otra parte, el compromiso de Aeropuertos Argentina 2000 y de Corporación América Airports (CAAP) con la sustentabilidad, al sumarse a las más de 60 empresas que forman parte de Clean Skyes for Tomorrow (Coalición de Cielos Limpios para el Mañana,) una iniciativa del Foro Económico Mundial cuya misión es acelerar el uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF).

«Este compromiso supone un hito en el camino hacia el objetivo de llegar a cero emisiones netas hacia 2050, mediante un trabajo conjunto que impulse el uso de 10% de combustibles no derivados del petróleo y de grandes emisiones, en la industria global de la aviación para 2030», señaló Eurnekian.

Los SAF tienen plena compatibilidad con las aeronaves existentes y constituyen una solución viable para la industria de cara a la transición hacia 2030 e, incluso, más adelante. Los miembros de la Clean Skies for Tomorrow Coalition buscan que la producción de combustibles para la aviación sostenibles y con bajas emisiones de carbono (biológicos y sintéticos) sea viable a escala comercial y se adopte ampliamente en el sector.

«La clave para alcanzar una «aviación neta cero» a largo plazo consistirá en incentivar la demanda de viajes aéreos que empleen SAF para propulsarse. Ante este ambicioso compromiso asumido de llegar al 10% de utilización para el año 2030, los miembros de la coalición se ven motivados a incrementar la demanda de vuelos neutros en carbono», señaló el directivo argentino.

Dijo que «todos los actores involucrados en el ecosistema de la aviación coinciden en la necesidad de reducir en primer lugar, y en la medida de lo posible, las emisiones que genera este sector. Para ello, es necesario optimizar las rutas, aumentar la eficiencia energética del diseño de las aeronaves y mejorar las operaciones en tierra».

«Nosotros, como aeropuertos, podemos contribuir cada vez más a la adopción y aceptación de los SAF mediante el desarrollo de planes operativos de SAF o la puesta en marcha de mecanismos de cofinanciación. La idea es lograr un trabajo conjunto para apuntar a ese objetivo y Aeropuertos Argentina 2000 y Corporación América Airports suscriben este compromiso para ser parte de los líderes de cielos limpios del mañana», concluyó Eurnekian.

