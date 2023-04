Exportaciones de litio marcaron un récord histórico en marzo

En el primer trimestre las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$ 233 millones, creciendo un 133% interanual, y cerrando de la misma manera cifras inéditas para un comienzo de año. El nivel de exportaciones de litio representó el 27% del total de la actividad minera.

Las exportaciones argentinas de litio alcanzaron en marzo un total de US$ 91 millones, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados de 93%, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Minería, en el primer trimestre las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$ 233 millones, creciendo un 133% interanual, y cerrando de la misma manera cifras inéditas para un comienzo de año.

De esta manera, el nivel de exportaciones de litio representó el 27% del total de la actividad minera.

En cuanto a las cantidades exportadas de este mineral, se precisó que en marzo aumentaron 3,5% interanual, mientras que en el acumulado de lo que va del año exhibieron un incremento del 22,9%.

La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, destacó que «la minería permitirá diversificar la matriz productiva del país para no depender únicamente de un sector y así convertir a la actividad en un pilar de desarrollo».

«Argentina está consolidándose como un actor clave a nivel mundial en este contexto de transición hacia energías limpias», destacó la funcionaria. El nivel de producción del trimestre proviene de dos proyectos en producción: Fénix en Catamarca y Olaroz en Jujuy.

En ese sentido, se estima que si la Argentina continúa con este ritmo, y se ponen en producción los seis proyectos que actualmente están en construcción, en 2025 se aumentará la capacidad productiva a más de 200 mil toneladas.

