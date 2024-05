Extensas tareas de mantenimiento y limpieza mejoran las instalaciones del campus de la UNaF

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) ha llevado a cabo un ambicioso plan de mantenimiento y limpieza en sus instalaciones, con el objetivo de mejorar el entorno y la calidad del servicio para toda la comunidad universitaria.

Estas labores, que abarcaron tanto áreas internas como externas del campus, se realizaron de manera intensiva durante las últimas semanas.

Uno de los aspectos más destacados de este plan fue la limpieza y mantenimiento del tejido perimetral y del alambrado que rodea el campus. Este trabajo fue crucial para eliminar las malezas y plantas que impedían una visión clara y panorámica del área universitaria. La eliminación de estas especies arbóreas no solo mejoró la estética del campus, sino que también contribuyó a la seguridad, al facilitar la visibilidad y reducir potenciales escondites.

Además, se llevaron a cabo tareas de desmalezado y corte de césped en diversas zonas del campus. Estas labores no solo embellecieron el entorno, sino que también evitaron la proliferación de insectos y otras plagas que podrían afectar la salud de los estudiantes y el personal.

Los trabajos de limpieza también incluyeron el mantenimiento de los desagües, una medida preventiva esencial para evitar inundaciones y garantizar un drenaje adecuado durante la temporada de lluvias. Esta actividad es fundamental para preservar la infraestructura del campus y asegurar que las instalaciones permanezcan operativas y seguras en todo momento.

Las veredas perimetrales y los accesos principales al campus no fueron la excepción en este operativo de limpieza. Se realizaron tareas tanto internas como externas para garantizar que estos caminos se mantuvieran libres de obstáculos y en óptimas condiciones para el tránsito peatonal. Estas acciones no solo facilitan el acceso y la movilidad dentro del campus, sino que también mejoran la experiencia diaria de quienes transitan por estos espacios.

Cabe destacar que estas tareas fueron realizadas por personal de mantenimiento apto para dichas labores, perteneciente a la Intendencia del campus de la Universidad Nacional de Formosa y Servicios Generales. Este equipo de profesionales ha llevado a cabo una labor uniforme y coordinada que beneficia a toda la comunidad universitaria en general.

En conjunto, todas estas tareas de mantenimiento y limpieza representan un esfuerzo significativo por parte de la UNaF para proporcionar un entorno más limpio, seguro y agradable.

Estas mejoras reflejan el compromiso de la universidad con el bienestar de sus estudiantes, personal docente y administrativo, así como con la comunidad en general.