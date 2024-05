Detuvieron a un jefe de la cárcel de Batán acusado de abusar sexualmente de presos a cambio de drogas

El jefe de Sanidad del complejo penitenciario de Batán fue detenido en las últimas horas acusado de abusar sexualmente de al menos dos presos a cambio de facilitarles drogas. Se trata de Juan Carlos Salas, un radiólogo de 48 años que este mediodía se negó a declarar ante la fiscalía, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Salas fue detenido este jueves por la tarde por la DDI Mar del Plata cuando salía de su domicilio. De manera simultánea, los efectivos allanaron la Unidad Penitenciaria 15, en el marco de una causa que lleva adelante la fiscal María Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Mar del Plata.

El sospechoso pasó la noche en una dependencia policial de la ciudad de Balcarce y esta mañana fue trasladado a los Tribunales para su indagatoria, bajo la imputación de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. Frente a la fiscal optó por el silencio y tras la audiencia fue trasladado de regreso a la comisaría. Continuará bajo arresto mientras los investigadores siguen recolectando pruebas, ya que empezaron a correr los plazos para el pedido de prisión preventiva.

La denuncia penal del caso fue realizada hace un mes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que conoció los hechos durante una inspección realizada en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y se presentó en la causa como particular damnificado institucional luego de entrevistarse con una de las víctimas.

De acuerdo a los testimonios que se encuentran en el expediente, el jefe de Sanidad ejercía una relación de poder sobre las víctimas. Aprovechándose del cuadro de adicción de las personas detenidas, les entregaba dinero o medicamentos de manera ilegal y discrecional a cambio de un vínculo sexual.

Desde la CPM remarcaron que los presos fueron víctimas de acoso y abuso sexual, y coincidieron en señalar que estos hechos ocurrían generalmente en el área de sanidad cuando requerían asistencia médica por un episodio de crisis en su cuadro de salud mental.

Uno de los denunciantes relató que, en algunas ocasiones y por fuera de cualquier prescripción, Salas le entregaba entre dos y hasta cinco cajas de psicofármacos, que sufría acoso de manera frecuente y que incluso recibía mensajes con pedidos de tenor sexual.

En ese sentido, en la presentación de la denuncia penal, la CPM señaló que existía un “accionar rutinario y sistemático consistente en provocar un hostigamiento, abuso sexual y suministro de forma ilegal medicación a personas en tratamiento y privadas de la libertad”.

En el proceso de tratamiento de adicción, “el suministro ilegal y discrecional de medicación y fármacos por parte del imputado tuvo la voluntad de causar un dolor y sufrimiento grave, físico y mental con el fin de obtener un aprovechamiento, intimidando y poniendo en riesgo la salud integral de las personas”, consideraron desde el organismo.

De momento, se investigan dos hechos. No obstante, en la denuncia se habla de una situación generalizada. Asimismo, por la cantidad de personas que declararon y por la gravedad de los delitos investigados, la CPM apuntó que “es poco probable que los funcionarios del complejo penitenciario no tuvieran conocimiento de lo que ocurría; mucho menos, porque para asistir al sector de sanidad se debe ordenar un equipo para el traslado de las personas detenidas”.

Ante la sospecha de otros casos, la Justicia habilitó una línea de comunicación para realizar nuevas denuncias.

Por otra parte, debe investigarse aún si Salas suministraba psicofármacos a las personas detenidas solo a cambio de obtener una relación sexual o también para que fueran comercializados dentro de los pabellones.