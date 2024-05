Leda, la sanadora de Rosario llega a Corrientes

La “Sanadora de Rosario”, Leda Bergonzi llega a Corrientes para presentar su primer álbum discográfico “El poder de tu amor” durante un concierto que tendrá lugar el próximo 27 de julio, a las 20, en el anfiteatro “Tránsito Cocomarola”. Las entradas on line se pueden adquirir a través del portal www.entradauno.com.

En relación al tema que da título a su flamante material, la cantante católica afirmó que “que esta canción sea una inspiración para poder orar y cantarle a nuestro Dios y nuestro Padre”.

Leda Bergonzi de 44 años de edad, nacida en San Lorenzo, Santa Fe, es la fundadora del grupo de oración “Soplo de Dios Viviente”. Desde pequeña se desarrolló en la iglesia católica mostrando un gran interés y devoción a la misma. Su conexión espiritual la llevó a expresarse mediante la Adoración Eucaristica como forma de oración y alabanza a Dios. Quienes asisten todos los martes para que los toque en la Catedral de Rosario la llaman “la sacerdotisa” y aseguran que recibió los carismas de liberación y sanación por parte de la Iglesia Católica, que admite sus poderes milagrosos desde hace 9 años. Pero no es monja, no hizo votos religiosos, usa ropa simple, es ama de casa, madre de cinco hijos y ya tiene un nieto. Hasta la propia madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, la fue a ver.

En el año 2023 comenzó a desarrollar el deseo de generar canciones las cuales se lanzaron ese mismo año, con el afán de ampliar la forma de alabanza y poder llegar a más personas propagando la adoración a Dios.