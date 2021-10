Fabián Cáceres aseguró que «se siente el masivo apoyo de la gente a la gestión de Jorge Jofré»

Compartir

El concejal y candidato a renovar su banca por “Valores Ciudadanos”, Fabián Cáceres, aseguró que en el recorrido diario por los distintos barrios de la ciudad “se percibe el masivo apoyo de vecinas y vecinos a la gestión del intendente Jorge Jofré”.

Para Cáceres, esa exteriorización de los vecinos y de las vecinas se traducirá en votos que permitirán a “Valores Ciudadanos” el ingreso de los concejales al Honorable Concejo Deliberante, necesarios para ratificar el rumbo de una ciudad moderna, inclusiva, participativa y con perfil turístico que constituyen las políticas del proyecto municipal de Jorge Jofré.

Respecto a su tarea, señaló que apoyó las numerosas ordenanzas enviadas por el intendente Jofré y que también impulsó proyectos en la misma línea, y señaló que los concejales de la oposición sistemáticamente se han opuesto al proceso de equidad e igualdad de oportunidades para todos y todas.

“Solamente basta recordar que en su momento pretendieron ganar protagonismo cerrando el Concejo Deliberante, imposibilitando las sesiones al no asistir al recinto para debatir sobre las cuestiones necesarias para los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios. Pero donde nunca dejaron de asistir es al cobro de los sueldos”, afirmó. “El concejal debe trabajar todos los días – insistió-, hay que hacer trabajo de territorio y legislativo, algo que no todos los ediles hacen y por lo tanto no conocen los problemas de los vecinos; van a los barrios pero sólo para endulzar el oído de los vecinos, es decir que llevan un discurso demagógico, sin aportar ninguna solución. Nosotros estamos en otro camino, totalmente opuesto, donde queremos seguir siendo ese nexo entre el vecino y la Municipalidad y, sobre todo, escucharlos, apoyarlos y acompañarlos siempre”, resaltó.

“Sabemos las necesidades de cada uno de los 158 barrios y 11 asentamientos de la ciudad. Las soluciones están contempladas dentro del Proyecto Municipal y las soluciones llegarán. En Valores Ciudadanos seguimos el precepto del intendente Jorge Jofré: darle valor a la palabra, por eso, cada promesa siempre se cumple”, concluyó.

