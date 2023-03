Fabián Olivera aconsejó limpiar los desagües y verificar el estado de las bombas de la ciudad

El exconcejal Fabián Olivera recomendó limpiar los desagües de la ciudad, y verificar el estado de las estaciones de bombeo, tras advertir la experiencia de años anteriores, cuando las lluvias inundaron grandes franjas barriales, obligando a cientos de sus moradores a abandonar sus viviendas, anegadas por el fenómeno climático.

“En la capital provincial hay 13 estaciones de bombeo y una bomba, dispuestas para dinamizar el tránsito del agua en caso de importantes lluvias, y así morigerar o directamente eliminar la posibilidad de que los barrios se inunden”, contextualizó.

“Vengo de recorrer algunos barrios, junto con mi equipo de trabajo, y me preocupa el abandono de algunos canales y desagües; también pude constatar las condiciones exteriores de las estaciones de bombeo, por lo que puedo deducir que se impone, con suma urgencia, el mantenimiento de todo el sistema”, advirtió.

“Tenemos malas experiencias los formoseños con las lluvias, y las bombas que no funcionan, o los desagües taponados; no hay porque repetir esas dramáticas escenas, nadie se merece; un proco de previsión y compromiso son conductas muy elementales que deben mantener los funcionarios”, planteó.

