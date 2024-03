En medio del paro de transporte urbano de pasajeros que trabajadores de Crucero del Sur llevan hace días, ayer se conoció la noticia de que el ex concejal capitalino Radical Fabián Olivera asumió el cargo de Director de Transporte de la Municipalidad de Formosa.

Cabe decir que la Dirección que estará a cargo de Olivera funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Transporte y Emergencia que continuará con José Olmedo.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Olivera señaló que “jamás podría negarme cuando me llaman para colaborar con mi ciudad; eso trasciende la condición política y se asienta en mis valores personales y humanos”.

Por otro lado, el radical se defendió de las criticas que recibe por trabajar dentro del PJ. “Hay una cultura retrograda y anticuada en algunos sectores que cuestionan a dirigentes de distintos partidos trabajando juntos para un objetivo común; no soy de esos, claramente; para mi primero está el vecino”, sostuvo.

Transporte

urbano, la prioridad

Finalmente, es importante resaltar que Fabián Olivera se suma a un área compleja comunal que tiene como principal problema a resolver la cuestión de transporte urbano, por lo cual deberá mediar y buscar una solución al conflicto que desde hace tiempo mantiene de rehenes a miles de usuarios. “Hay que volver a recuperar el servicio de trasporte urbano, será la prioridad ahora, y ordenar la ciudad”, dejó en claro.