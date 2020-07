Fabián Olivera: “El nuevo puerto representa el desinterés del gobierno en la inversión privada”

Compartir

Linkedin Print

El concejal Fabián Olivera pidió al Gobierno provincial “coherencia y responsabilidad en el armado y la visión de los proyectos que encara”, porque “tenemos continuas malas experiencias en esta materia, con inversiones millonarias e iniciativas gigantescas que no concluyen o son abandonadas”, como el caso del Puerto Nuevo de Formosa, que “representa un montón de mentiras y un engaño para nuestra sociedad, pues en “más de 20 años aun no logro su objetivo básico: mover cargas generales y contenedores de todo tipo”.

En los últimos días, el legislador municipal visitó el lugar, y constató un movimiento importante de obreros y maquinarias, trabajando en la recuperación del tramo de la estructura de hormigón armado que volvió a desprenderse sobre el rio.

“Hace un año, el puerto nuevo de Formosa colapsó en parte de la estructura de hormigón desprendiéndose sin causar heridos, e inmediatamente el Gobierno de la provincia resguardó el área y comprometió pericias para conocer las razones de lo sucedido. Cuatro meses después, nuevamente parte de la explanada volvió a colapsar, esta vez golpeando un barco arenero atracado en el lugar sin consecuencias respecto de personas y con daños materiales”.

“Como es frecuente, no hubo precisiones si de las pericias técnicas se conocieron las razones del primer derrumbe cuando el rio no presentaba la bajante de entonces, y si hay estimaciones respecto de la operatividad del mismo”, agregó.

“Desde su inauguración, en 1997, venimos escuchando promesas oficiales que anticipaban un puerto con las condiciones adecuadas para transportar la producción local; a 23 años el puerto sigue siendo remendado, además de la instalación de una grúa de gran porte con un costo millonario, esperando recibir el producto del trabajo de las manos formoseñas, una utopía por donde se la mire porque acá no hay políticas que apunten a la industrialización de nuestra riqueza materia prima, tan rica como virgen”, reflexionó.

“Cuando arrancó el proyecto del puerto en el Lote 4, el objetivo era que pueda mover cargas generales y contenedores de todo tipo, mientras lo ligaban íntimamente a la pavimentación de la ruta nacional 81 y su conexión con Salta y toda la región NOA, lo que implicaría una importante reactivación económica”, historió.

“La 81, considerada el corredor bioceánico natural del norte argentino, junto con la reactivación del ramal C 25 del ferrocarril Belgrano permitiría que el puerto tenga un acceso muy bueno de todo tipo de cargas, tanto local como de las que podrían llegar desde Salta, Jujuy y el sur de Bolivia, para reducir el costo de los fletes”, añadió Olivera.

“A más de dos décadas de esta nueva aventura, tenemos un puerto que sigue emparchándose, y, por supuesto, se mantiene fuera de servicio, porque en Formosa no hay producción que justifique una obra de esta dimensión”, reafirmó.

“En esto radica la diferencia entre nuestro proyecto y el que está atornillado desde 1995: el despegue de Formosa será posible con la creación genuina de fuentes de trabajo en todo el territorio, apostando a un verdadero estimulo del sector privado, con un fuerte apoyo gubernamental, y teniendo como prioridad la explotación de los recursos primarios”, dijo.