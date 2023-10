Fabián Olivera: «La dirigencia del partido radical debe aceptar que hicieron todo mal y renunciar»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio, el ex concejal capitalino y dirigente radical Fabián Olivera quien habló de la crisis que atraviesa la Unión Cívica Radical en Formosa, la cual se profundizó aún más tras los resultados de los últimos comicios. “La dirigencia del partido debe aceptar que hicieron todo mal y renunciar”, sostuvo.

Primero, el ex edil señaló que “fui una de las primeras personas en anticipar que el partido iba por un mal camino, fue hace más de un año y medio”.

Cuando hizo mención a los resultados electorales en Formosa, comentó: “la UCR no votó a Bullrich, ni a Naidenoff ni a Buryaile; el piso histórico del radicalismo siempre fue entre el 21 y el 23% y ahora no se llegó ni a eso, Juntos por el Cambio completo no llegó ni al 15%”.

Seguidamente, cuando se le preguntó por cómo se debe hacer para recuperar los votos señaló que no será nada “fácil” y separó al radical del opositor. “En la interna que tuvimos, los votos de Carbajal y Neme no eran los votos de Naidenoff y Buryaile, el radical desde hace rato viene dolido, marcándole la diferencia a gritos de la conducción partidaria que se están equivocando. Entonces, hoy hay muchos radicales que se transformaron en opositores líberos u oficialistas”, afirmó el mismo.

“Puedo afirmar que si el radicalismo da un giro importantísimo -que vuelvan a ser radicales los muchachos y no que hagan sus negocios porque acá lo que pasó es que cada uno cuida su kiosco- podremos sortear esta crisis. Primero tiene que haber un buen gesto de la conducción del partido, deben renunciar y ponerse a disocian de otra gente”, aseveró el radical y dejó en claro que “la gente no es tonta, y obviamente que se da cuenta que dejaron de ser radicales y ocuparon el partido como negocio”.

“Lo mejor que puede hacer la dirigencia es hacer una convocatoria y entregar la llave del Comité, aceptar que hicieron todo mal”, insistió Olivera.

Balotaje

Por otro lado, al hablar de la neutralidad de la Unión Cívica Radical para el balotaje del 19 de noviembre, aseveró que no cree en “el medio” ya que “pienso que se va a tomar una decisión política”.

“La decisión política y más importante la van a tomar los gobernadores que deben gobernar. Hay que ser muy prudentes”, dijo y se mostró convencidos de que ellos si van a tomar una decisión política y no será “neutral”.

Finalmente, consultado si cree que es lo mismo votar a Milei y a Massa respondió: “entiendo la posición, y entiendo al radical como yo que fuimos maltratados por Milei y que jamás pidió una disculpa, obviamente que no me causa gracia, pero por otro lado entiendo la posición de un candidato que no es peronista, no es kirchnerista, que el peronismo lo adoptó para ganar una elección. Ahora estamos en una encrucijada, y no se trata solo de que los candidatos son distintos”.