Facundo Arana se emocionó al recordar una enseñanza de su padre

Facundo Arana es una de las figuras con más bajo perfil, aunque cuando quiere, abre sus corazón en las redes sociales o en alguna nota que realiza. En esta oportunidad el actor que viene de hacer temporada de teatro con la obra Los 39 Escalones, se expresó muy emocionado en su cuenta de Instagram para recordar a su padre y le dedicó un emotivo posteo en el que le deseó un feliz cumpleaños, le dijo lo mucho que lo extraña y también recordó una anécdota de su infancia.

“Feliz cumpleaños a mi viejo del alma. El tipo más íntegro, bueno y noble que conocí. Había dedicado toda la vida a su pasión, la Justicia. Arrancó muy joven cosiendo expedientes y llegó a Juez. Hizo un carrerón, laburaba mucho, mucho”, comenzó diciendo el actor en su publicación.

Además, Facundo sumó algunos hechos de la vida de Jorge Arana Tagle, un reconocido abogado, especialista en Derecho Marítimo, juez y profesor universitario, que falleció en 2017, a sus 81 años: “Respetadísimo. Recuerdo su despacho en Tribunales. Currículum perfecto. Fallos suyos fueron publicados como ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Un capo. Real. Pero eso sería nada…”, recordó el actor, antes de compartir una historia del ámbito privado vinculada a su infancia.

“Un día, a mis 12 años, lo llaman de mi colegio: ‘Mire Doctor, a su hijo (por mí).. le falta padre’.. Escuchó todo en silencio”, relató Facundo mirando hacia su niñez. Y contó lo que hizo Jorge a continuación. “Esa noche llegó a casa, habló con mi vieja, renunció a la Justicia, compró un mediomundo y nos llevó a todos juntos a la playa, a pescar. A partir de entonces, se dedicó a ejercer la profesión como Abogado y siguió con su pasión por la docencia dando cátedra en la UBA y en la UM..”, confesó emocionado.

“¿Saben qué? Nunca le dijo a nadie por qué había dejado la Justicia que tanto adoraba. Y repetía, siempre: ’Hay que predicar con el ejemplo, no con la palabra’. Con los años me fui dando cuenta solo. Qué perfecto fue poder agradecerle mirándolo a los ojos. Él asintió en silencio con una sonrisa. Felices 88, Father. 1935-eterno”, concluyó en su publicación la cuál contó con una serie de fotos y videos junto a su padre.

Días atrás, a través de la misma red social, Facundo también se expresó muy emocionado en su cuenta de Instagram para saludar a su hija India, fruto de su matrimonio con María Susini, que festejaba una fecha muy especial: ni más ni menos que su cumpleaños de 15.

Primero, Facundo posteó en Instagram una foto de su hija haciendo equitación, mostrando una de las posiciones que tiene su pequeña quien está entrando a la adolescencia. Allí se la puede ver de perfil acariciando a su caballo. “India y su Kalypta… Felices 15 años, Indi del alma… Qué orgullo ser tu papá… Feliz cumpleaños”, escribió el actor -que también es padre de los mellizos Yaco y Moro- junto con varios emojis de arcoíris y caras felices. Ese posteo superó los cuatro mil me gusta donde también sus familiares, amigos, colegas y fanáticos de Arana le desearon una muy feliz vida a la adolescente.

