Falleció el motociclista que fue atropellado y abandonado en avenida Cabral y Masferrer

Ayer al mediodía falleció Carlos Cesar Benítez (49), el motociclista que días atrás fue chocado y abandonado por un automovilista en avenida Cabral y Masferrer; producto del hecho el hombre estuvo internado en una clínica privada de la ciudad, donde le amputaron una de sus piernas, pero lamentablemente pereció tras sufrir un infarto debido al trabajo médico que le realizaban y su comprometido cuadro. Es importante aclarar que hasta el momento la persona que lo atropelló y luego huyó aún no fue apresada, pero gracias a la exposición del caso la familia pudo lograr saber cuál sería su identidad.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Yanina -prima de Benítez- dijo entre lágrimas que ahora lo están velando y solo pidió justicia. «Falleció ayer al mediodía a causa de los problemas que tuvo por el accidente», sostuvo.

«Tras la repercusión del caso ahora tenemos datos de la persona y del vehículo involucrado, pero hasta el momento la Policía no nos da respuestas pese a que ya realizamos la denuncia en la Comisaría aportando esos datos», añadió.

Finalmente asintió que «pedimos a testigos del accidente que no se queden callados. Lo único que queremos es justicia».