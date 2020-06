Falta de cambio genera inconvenientes en los kioscos a la hora de dar vueltos

Compartir

El Grupo de Medios TVO, recorrió varios kioscos del casco céntrico donde habló con comerciantes respecto al movimiento de las ventas en los últimos días y los problemas con los que se topan a diario. “Por fortuna hay mayor movimiento, pero el inconveniente que tenemos ahora es la falta de cambio, ya que predomina la circulación de billetes de mayor denominación”, confió un kiosquero.

“Ahora mejoraron las ventas, antes quienes vienen al centro lo hacían para ir al cajero, a la farmacia o realizar una compra específica”, comentó y agregó: “ahora la gente camina más por las calles, se nota el movimiento”.

Seguidamente añadió que el “dar vuelto” se ha tornado un dolor de cabeza porque no hay cambio. “Los primeros días la pasamos muy mal porque no tenemos cambio. Los cajeros solo largan billetes de mayor denominación, entonces el problema que surge es la falta de monedas y billetes chicos. Por ahí se consiguen, pero no siempre tenemos suerte”.

Por otro lado, el mismo fue consultado por la venta de cigarrillos donde aseveró que crecieron las consultas y que “desde la semana pasada están trayendo cigarrillos nacionales -un cierto monto nomas-“, los cuales ya vinieron con aumento el 10%.

“Todo aumenta, esta semana se compra a un determinado valor, pero la semana próxima hay que aumentar, no mucho pero siempre hay subas”, expuso por último.