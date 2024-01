Familiares denuncian mala praxis en la sala de primeros auxilios de Siete Palmas

Familiares de Axel Bogarín quien recibió una mala atención médica y falleció días atrás se movilizaron frente a la sala de primeros auxilios de la localidad de Siete Palmas. Cabe decir que el joven de 16 años al ingresar por primera vez al nosocomio dijo solo tener dolor de oído motivo por el que le aplicaron inyecciones en el glúteo, que con el pasar de los días fue siendo motivo de más consultas, ante esta molestia y al ver que el lugar en el que le aplicaron la inyección estaba morada e inflamada, la mujer concurrió al hospital de la localidad de Laguna Blanca, quienes lo trasladaron al Central de nuestra ciudad donde entró en coma y pasadas las horas falleció. Mirian Benítez, tía del adolescente dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto y pidió justicia ante la tremenda situación.

“Hoy (por ayer) nos reunimos con amigos y familiares frente a la sala de primeros auxilios de esta localidad por lo que le sucedió a mi sobrino, Axel Bogarín de solo 16 años”, comenzó diciendo Benítez.

Y contó que él acudió el sábado de la semana pasada, cerca del mediodía a la sala de primeros auxilios, fue atendido por una enfermera que estaba de guardia., solo tenía mucho dolor de oído, señaló la tía. La enfermera le recetó unas gotas para la dolencia y además un líquido, que debió comprar la madre porque en el nosocomio no había en stock. “Supuestamente tenía una cera, él continuaba con dolor y se quejaba, a lo que la mujer le dice que le iban a poner una inyección y se fue a su casa, seguía con el dolor, pero también en su pierna tenía una inflamación, fue nuevamente a la sala no le atendió la misma enfermera, le dijo que le ponga hielo y limón que la inflamación iba a bajar”.

“El dolor continuaba, se hizo domingo a la tarde, ahí lo atendió otra enfermera y le dijo que le iban a poner suero, a lo que la madre le dice que le dolía la pierna y estaba muy hinchado el glúteo a lo que la mujer le responde que estaba débil porque estaba mal del estómago por lo que le iban a dar un medicamento para esa debilidad estomacal, un analgesico y le iban a poner suero, tras ello se fue a la casa caminando porque no había ambulancias”, acotó Miriam Benítez.

“Ya el lunes, y continuaba con mucho dolor, fueron nuevamente a la sala y la enfermera de guardia le dijo que le iban a poner suero porque la inflamación era normal y que debía bajar sola, ante esto la madre de mi sobrino le pidió que le atienda la doctora, pero esta estaba en Formosa con la ambulancia, le dieron un turno para la tarde y se fue a su casa, la inflamación seguía, los moretones fueron peores, por lo que ella opta por irse al hospital de Laguna Blanca, allí le recibe un médico clínico, después le atendió una pediatra, esta le pidió que le diga que le habían inyectado, la médica le explica que debieron reanimarlo y que lo lleven a la ciudad de Formosa porque necesitaba una cirugía urgente, todo fue muy rápido”.

“Acá lo recibió una doctora que ya dejaba el turno y entraba otro, éste le dice que tenía que internarse de urgencia en el hospital de alta complejidad o Evita porque allí no podían hacer nada por el niño. Le dijeron en los hospitales que no hay cama. El médico pidió que llamen a un político para que las ayude a conseguir cama en alguno de los nosocomios antes nombrados porque las horas pasaban y la situación se complicaba y no se pudo conseguir”, señaló la tía del menor.

“Cuando lograron conseguir un lugar en el hospital Evita, no se lo podía mover porque había entrado en coma, pasadas las horas un médico le dijo que había fallecido”, indicó.

Por otra parte, la mujer dijo “nos convocamos frente a la sala de primeros auxilios para pedirle una explicación de lo que sucedió, acá nos dicen que nos recibirán, pero que no quieren testigos ni que se grabe la conversación y que debemos hacerlo a puertas cerradas. La sala está custodiada por la Policía”.

“A mi sobrino no le han realizado ninguna autopsia, tenemos solo los papeles del porque lo derivaron de Laguna Blanca a Formosa. Las personas que lo atendieron y que no le aplicaron las inyecciones, siguen trabajando como si nada, la que le aplicó no aparece y la doctora no quiere hablar del porqué no estaba en el nosocomio”, cerró diciendo.