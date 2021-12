Familias del barrio Namqom cortan la ruta nacional 11 en reclamo de terrenos

Compartir

Desde el martes familias del barrio Namqom cortan la ruta nacional 11 en cercanías del Control Policial del acceso norte a la ciudad, en reclamo de terrenos para la construcción de viviendas. Piden dialogar con el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira ya que aseguran que desde la Defensoría del Pueblo y el ICA no obtuvieron respuesta.

«Este es el tercer día de corte de ruta y hasta el momento no hemos tenido respuesta todavía, para que nos pueda dar una respuesta concreta a nuestro pedido», dijo una de las manifestantes al Grupo de Medios TVO.

«Por el feriado del 8 de diciembre decidimos levantar media calzada, para dar paso a todo los que estaban esperando, porque entendemos que quieran circular libremente, pero también queremos que nos entiendan a nosotros», indicó.

Asimismo, la mujer señaló que mediante una Asamblea van a decidir la modalidad del corte.

«Ahora queremos un dialogo con el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreia, porque necesitamos saber si conoce nuestro pedido, porque nosotros en varias oportunidades fuimos a hablar con el Secretario del Defensor del Pueblo, con nuestros representantes del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), pero nunca obtuvimos respuestas. Desde que comenzamos a cortar la ruta, presentamos notas pero hasta ahora no nos dieron ninguna solución», contó.

Contó que ahora se sumaron a la manifestación las madres con sus hijos, «porque estamos reclamando por un pedazo de tierra. Nosotros no queremos que nos construyan vivienda, solo el terreno para tener un lugar donde criar a nuestros hijos».

Seguidamente, orto de los manifestantes expuso; «Estamos siguiendo con la lucha, esperando que haya una contestación de parte del Gobierno, por lo que desde el martes estamos cortando la ruta. El miércoles abrimos media calzada y a media noche abrimos por completo, pero volvimos a cerrar el jueves esperando respuestas».

«Hace un año que venimos hablando, no es la primera vez que manifestamos, inclusive le dimos datos al Presidente del ICA que adentro del Lote 33 hay 45 hectáreas y también el Lote 34. Ellos ya tienen conocimiento de la zona; pero no sé qué están esperando para que nos den los terrenos, acá hay mucha gente con niños que necesitan», sostuvo.

Lamentó la situación que están pasando las familias que están manifestando, «ellos están sufriendo, hay menores y bebes, estuvimos en el sol, a la noche pasan frio, pero están aguantando porque no hay otra solución, nos cansamos de dialogar, nos dicen que le demos tiempo, primero por la pandemia, después por las elecciones y así seguimos esperando hace más de un año».

