Fede Bal y su respuesta cuando De Brito le preguntó si hubo un ‘te quiero’ en la charla con Laurita Fernández

Pasaron dos años desde que Federico Bal (30) y Laurita Fernández (29) finalizaron su relación, luego de un año y medio de noviazgo. Con el correr del tiempo, el vínculo de afecto se mantuvo y se manifestó con el pésame que la bailarina le dio al bailarín luego del fallecimiento de Santiago Bal.

Y ahora que el actor se encuentra en pleno tratamiento para combatir un cáncer de intestino, Laurita volvió a tener el noble gesto de comunicarse con él. El dato lo dio a conocer el propio Fede en su debut en Late el viernes, su programa radial de FM Late 93.1, en el marco de un ida y vuelta con Ángel de Brito.

“Sueño con exparejas que me hablan, y que yo hablo con ellas. Hago como un recorrido de mi vida. Es raro, pero es lindo porque tengo charlas. Me levanto y también siento que me junté con mi papá”, confesó Fede. En ese momento, Ángel aprovechó y preguntó: “Laurita estuvo en mi programa y comentóque habló con vos, Fede. Dijo que te escribió y que charlaron… ¿Hubo un ‘te quiero’ en algún momento en esa charla?”.

La inmediata reacción de Fede fue lanzar una risa pícara y luego se sinceró: “No… ¿Sabés qué? Lo tendría que ver. En un momento me dijo que se enteró por lo que estaba pasando, y le respondí que gracias por estar siempre, porque también estuvo cuando mi viejo partió. No tenemos contacto (fluido), pero cuando son situaciones límite, creo que por el amor que nos tuvimos y por cómo nos respetamos, estamos siempre ahí vinculados”.

Más tarde, reveló qué fue lo que le dijo Laurita: “Me dijo que haga las cosas bien, que vaya a los médicos. Le dije que obvio que lo iba a hacer… le dije ‘gracias por estar’ y creo que ahí le dije ‘te quiero, sé feliz siempre’. Es una frase medio mía que uso siempre. Y Laurita me dijo ‘gracias, un beso’”.

“Pero fue re bien, estamos súper bien y está re bueno también tener un buen contacto cuando uno está triste, cuando vive situaciones extremas. Nosotros nos quisimos mucho, tuvimos muchísimo amor y también trabajamos mucho”, concluyó Fede Bal tras recrear su reencuentro con Laurita Fernández.