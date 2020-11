Federal A: Boca Unidos cumplió un mes de pretemporada

Compartir

Linkedin Print

El “aurirrojo” completó un mes de la vuelta a las prácticas. El equipo dirigido por Claudio Marini incorporó a tres defensores como refuerzos, pero aguarda por certezas acerca de cómo y a partir de cuándo se jugará el mini torneo por el ascenso a la Primera Nacional para terminar de cerrar el plantel.

Más allá que la AFA le puso fecha de inicio a la vuelta del fútbol en las distintas categorías tras la paralización obligada a causa de la pandemia por coronavirus, sólo el torneo de la primera división volvió de acuerdo a los plazos previstos, ya que en el ascenso impera una sola palabra: incertidumbre.

La Primera Nacional que debía regresar el 7 de este mes sufrió dos semanas de postergación, sin muchas explicaciones coherentes acerca de la decisión, y aún sin conocerse la forma de disputa que tendrá el torneo, a escasos once días del supuesto regreso de la competencia.

Hasta que la categoría superior no defina formato, es muy difícil que lo haga el Federal A, cuya fecha de inicio de la competencia estaba prevista para el 21 de noviembre, pero todo indica que en el mejor de los casos el torneo podría arrancar el primer fin de semana de diciembre con 26 clubes que confirmaron su participación, divididos en dos zonas de 12 (norte) y 14 (sur) equipos.

Por ahora sólo se conoce que los torneos que definirán los ascensos deberán reunir las siguientes características: ser cortos en el tiempo de duración (tendrán que finalizar antes del 31 de enero), con la menor cantidad de partidos o traslados posibles, y con alguna ventaja deportiva para los equipos que marchaban en los primeros lugares cuando se canceló el campeonato 2019-2020 por la pandemia del coronavirus.

Mientras tanto, Boca Unidos comenzó en la víspera una nueva semana de preparación, con los dirigentes y el cuerpo técnico aurirrojo aguardando definiciones para tomar decisiones relacionadas con la incorporación de más refuerzos y la posibilidad de concretar partidos de práctica.

El equipo capitalino, que retomó oficialmente las prácticas el 8 de octubre, hasta el momento realizó tres incorporaciones: los zagueros centrales José Ignacio Cesarini (Camioneros) y Franco Lazzaroni (Gimnasia de Jujuy), así como el lateral Nicolás Monje (Güemes).

La llegada de Monje obedeció a la importante lesión sufrida por Fabio Godoy, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en uno de las primeras prácticas formales de fútbol realizadas por el plantel. El defensor correntino fue operado con éxito el jueves pasado, y tendrá alrededor de seis meses de recuperación.

“Tenemos que traer un volante central, un volante mixto, y algún delantero. Tenemos un mediocampo que juega bien pero para este tipo de partidos vamos a necesitar un poco más de carácter, de recambio, así que vamos a esperar, a evaluar”, declaró días atrás el técnico aurirrojo, Claudio Marini.

Si bien aún no hay una fecha definida para la vuelta del torneo, la mayoría de los equipos que se preparan para afrontar el certamen ya realizaron encuentros amistosos ante otros conjuntos del Federal A o de la Primera Nacional, que les permite comenzar a entrar en ritmo de competencia.

Hasta el momento, las prácticas de fútbol de Boca Unidos fueron realizadas entre los integrantes del mismo plantel, o bien con juveniles. La idea es poder medirse con Ferroviario, una vez que el equipo “verdolaga” que participará del torneo Regional Federal Amateur avance con su preparación, existiendo conversaciones también con Sarmiento de Resistencia, con la limitación que implica para cualquiera de los dos equipos el cruce del puente. Por ahora, y hasta que la AFA y el Consejo Federal no definan forma de juego y fecha de inicio, todo sigue siendo incertidumbre, la palabra que domina a las categorías del ascenso en tiempos de pandemia.

Compartir

Linkedin Print