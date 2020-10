Federal A: el “cuervo” sumó al formoseño Facundo Pardo

Compartir

Central Norte se mantiene activo en el mercado de pases. El Cuervo había dado un cimbronazo tras anunciar la llegada de Martín Bravo, ahora se aseguró las incorporaciones de Daniel Carrasco y del formoseño Facundo Pardo.

Carrasco viene de militar en Juventud Unida de San Luis, equipo que también juega el Federal A pero en la zona sur. El volante paso por San Jorge, Unión Aconquija, Ferro de General Pico y también por Gimnasia y Tiro en la era del «Chaucha» Bianco. Por el otro lado, Pardo llega a préstamo desde las reserva de Newell’s.

Sportivo Belgrano ya dio el “sí”

“La Verde” de San Francisco confirmó su presencia para el retorno del fútbol en el Federal A, tal como se lo indicaron desde el Consejo Federal.

El Martes se realizó la tan esperada reunión en la que participaron los mandamás de AFA y los dirigentes de los 30 equipos del Torneo Federal A. En la misma se confirmó que todos los equipos tendrán la posibilidad de competir por el ascenso a la Primera Nacional, pero dentro de las próximas 48 horas deberán dar el “si”.

La orden del Consejo Federal tiene como fin empezar a conocer cuáles serán algunas de las condiciones para buscarle un formato de competencia al torneo. Los equipos que decidan no participar no serán sancionados y también deben comunicarlo al máximo ente de la categoría a través de una notificación.

Por su parte, Sportivo Belgrano de San Francisco, club que pregonaba la idea de que todos puedan jugar, dio a conocer la nota elevada, y propuso el día 6 de diciembre como fecha tentativa para que comience la competencia oficial.

Además volvió a resaltar lo que comunicó su presidente. Juan Manuel Aróstegui, en la reunión de ayer sobre la posición de que los clubes que decidan no participar, no sean sancionados.