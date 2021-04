Federal A: estrenos de domingo para Sarmiento y For Ever

Compartir

Linkedin Print

Sarmiento y For Ever debutarán el domingo en la zona Norte. El “Decano” visitará desde las 16 a Defensores en Villa Ramallo. Y el “Negro” recibirá desde las 17.30 a Sportivo Las Parejas. Horarios confirmados.

Llegó la hora de jugar para los representantes chaqueños en el Federal “A” de fútbol. El domingo será el día. El que primero saltará a la cancha será Sarmiento, que enfrentará desde las 16 a Defensores de Belgrano en Villa Ramallo. Y un poco más tarde, a las 17.30, jugará For Ever, que recibirá a Sportivo Las Parejas.

Expectativas renovadas para los dos chaqueños. En Sarmiento, la continuidad de Raúl Valdez y de la mayoría de los titulares sumados a refuerzos que buscan jerarquizar el equipo. Y en For Ever, también con Daniel Cravero siguiendo en la conducción técnica pero con un cambio más sustancial en el armado del plantel. Los dos, con sus armas, buscarán se protagonistas del campeonato y luchar por los dos ascensos que hay en disputa a la Primera Nacional.

Cevasco a

disposición en Sarmiento

Buenas noticias para Raúl Valdez en Sarmiento, luego de tantas pálidas por lesiones. Es que el DT “Decano”, podrá contar con uno de los valores más importantes del equipo, como el volante central Claudio Cevasco, de cara al debut en el Torneo Federal “A”, que se producirá el domingo a las 16, ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, como visitante.

Cevasco tuvo un desgarro, luego de uno de los últimos cotejos amistosos ante Boca Unidos de Corrientes, disputado en el Centenario el pasado 19 de marzo, y tras las pruebas de velocidad y remates a la que fue sometido, ya podrá entrenar en forma normal esta semana, con lo cual seguramente será titular en el debut por la zona Norte.

El que no podrá estar ante los de Ramallo será el volante juvenil Juan Torres, aquejado de una entorsis de tobillo. Torres se venía ganando un lugar entre los titulares como volante interno por derecha, sin embargo, recién la semana próxima es probable que se reincorpore al grupo para comenzar a trabajar normalmente con el resto del plantel. Su reemplazante sería Ángel Piz.

En este sentido tampoco podrá contar Valdez con el zaguero izquierdo Nicolás Aguirre, que sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y tendrá como mínimo para seis meses de recuperación. Aguirre también venía jugando como titular todos los cotejos amistosos que disputó el equipo. En su lugar ingresaría uno de los flamantes refuerzos, como Brian Negro.

La probable formación para enfrentar a Defensores de Belgrano sería con: Juan Ignacio Carrera; Emmanuel Córdoba, Brian Berlo, Brian Negro y Federico López; Ángel Piz, Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera.

Compartir

Linkedin Print