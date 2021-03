Federal A: For Ever sigue probando de cara al inicio del torneo

Compartir

For Ever sigue sumando minutos de preparación de cara al Federal “A” de fútbol, certamen en el que debutará el 11 de abril como local ante Sportivo Las Parejas.

En los últimos días, el equipo de Daniel Cravero jugó dos amistosos ante equipos de la Liga Chaqueña en el predio de Quinta Zurano. El miércoles venció por 3 a 1 a Villa Alvear, con un equipo que se asemeja al que sería titular en el estreno. Y el jueves goleó por 8 a 1 a CUNE, con un elenco alternativo, más allá de que Cravero señaló que todavía hay disputa en algunos puestos y que seguirá probando para definir el 11 para el debut en el certamen federal.

For Ever completará la semana de entrenamientos este sábado por la mañana y el próximo amistoso será el miércoles, cuando visite a Crucero del Norte en Garupá. Luego de ese encuentro, quedarán diez días para ajustar todos los detalles para el debut.

Tanto el volante Enzo Bruno como el lateral izquierdo Juan Carlos “Toti” Molina arrastran molestias musculares y no fueron parte de los últimos partidos de preparación. El que se recupera tras dar positivo en Covid-19 es el zaguero central Franco Mendoza, que llegó desde Altos Hornos Zapla de Palpalá (Jujuy) y todavía no pudo entrenar a la par del grupo.

La idea de la dirigencia y del cuerpo técnico es poder incorporar un zaguero central más antes de bajarse del mercado de pases. El “Negro” ya sumó 14 refuerzos en el receso.

FOR EVER (3): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, David Valdez y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Gonzalo Alarcón y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Luis Leguizamón. DT: Daniel Cravero.

VILLA ALVEAR (1): Pablo Torresagasti; Iván Gómez, Gerardo Cortés, Marcos Ojeda y Brian Ponce; Andrés Almirón, Brian Roldan, Walter Ayala y Gabriel Almúa; Diego Núñez y Juan Carlos Domínguez. DT: Egidio Gómez.

Goles: Luis Leguizamón (FE), Lucas Jofré (FE) y Cristian Ibarra (FE). Diego Núñez (VA).

Cancha: predio Quinta Zurano. Modalidad: dos tiempos de 40’.

FOR EVER (8): Leandro Ledesma (Gonzalo González); Ramiro Alderete, Damián García, Claudio Santa Cruz y Carlos Besga; Marcos Giménez, Emanuel Díaz, Carlos Fondacaro y Ricardo Acosta; Maximiliano Osurak y Matías Romero. DT: Daniel Cravero. Cambios: Gonzalo González por L. Ledesma, Manuel Rivas por R. Alderete, Santiago Valenzuela por C. Fondacaro, Facundo Florentín por M. Osurak y Leonardo Valdez por M. Romero.

CUNE (1): Cabrera; López (Malarín), Montero, Aguirre y Soto (Maidana); Valenzuela; Gibaudan (Caraballo), Salazar (Mateo) y Ojeda; Iglesias (Silva) y Cáceres. DT: Roberto Saucedo

Goles: Maximiliano Osurak (FE; 3), Matías Romero (FE; 2), Marcos Giménez (FE), Manuel Rivas (FE) y Emanuel Díaz (FE). Gonzalo Ojeda (C).

Cancha: predio de Quinta Zurano. Modalidad: dos tiempos de 35’.

