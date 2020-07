Federal A: Magno y Cáceres renovaron con Chaco For Ever

Compartir

For Ever, con vistas a la reanudación del Federal “A” en una modalidad de “Reducido” con pasaje a la Primera Nacional, se aseguró la continuidad de dos jugadores clave en el plantel profesional: Diego Magno y Julio César Cáceres. Anteriormente ya había firmado el arquero Gastón Canuto.

Se trata de buenas noticias para el conjunto “Albinegro” teniendo en cuenta las dificultades de mantener los futbolistas disponibles, ante la fragilidad del mercado de pases dado el extraño contexto que generó la pandemia en prácticamente todo el ámbito del fútbol argentino.

A pesar del clima de incertidumbre respecto a las distintas alternativas provenientes de otros clubes para ambos jugadores, finalmente la dirigencia del “Negro” negoció con ambos delanteros y todo llegó a un final feliz. De esta manera, los atacantes firmaron sus respectivas renovaciones de contrato y seguirán defendiendo la camiseta negra y blanca para tratar de que For Ever vuelva a la segunda categoría del fútbol argentino después de más de dos décadas.

Estas firmas se suman a la del arquero Gastón Canuto, que hace pocos días también rubricó su vínculo con el club por un año y medio. A la vez que con el resto de los futbolistas, se está negociando con aquellos que le interesan al nuevo cuerpo técnico encabezado por el flamante DT Daniel Cravero.

For Ever disputó la zona 1 o Norte del Torneo Federal “A”, que integró junto a Sarmiento, Güemes de Santiago del Estero, Sportivo Las Parejas, Central Norte de Salta, Defensores de Pronunciamiento, Douglas Haig de Pergamino, Defensores de Villa Ramallo, Crucero del Norte, Unión de Sunchales, Boca Unidos, Juventud Unida, San Martín de Formosa, Sportivo Belgrano y Gimnasia de Concepción del Uruguay.