Federal A: Pablo Cuevas y Matías Romero se perfilan como titulares en For Ever de Cravero

Daniel Cravero vuelve a su equipo base. Todo hace indicar que el sábado (15.45) cuando el “Negro” visite a Defensores en Villa Ramallo, el DT pondrá el equipo con el que comenzó jugando el Federal “A” de fútbol.

Emanuel Díaz, que no pudo estar en el 2-1 ante el “Depro”, ya está en óptimas condiciones tras recuperarse del positivo de Covid-19 y volverá al equipo en lugar de Ricardo Acosta, que tuvo una buena labor y marcó un gol de penal ante los entrerrianos.

Según se desprende de la práctica de fútbol del sábado, será la única variante. Así, el 11 que jugó las dos primeras fechas del torneo, y que luego por expulsiones o lesiones Cravero no pudo volver a poner, volverá al ruedo: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero.

Marín se ausentó la semana pasada a algunos entrenamientos por el fallecimiento de su padre, pero ya regresó a los entrenamientos y el sábado jugó para los titulares.

For Ever tuvo toda la semana pasada para preparar el partido y entrenará hasta el jueves en Resistencia. Luego emprenderá viaje para enfrentar al “Granate” en Villa Ramallo. El equipo de Cravero está segundo en la tabla, a cinco puntos del líder Racing de Córdoba.

Sarmiento con la

mente en Douglas

Sarmiento prepara la semana previa del duelo ante Douglas Haig, que será el sábado a las 15:30 en el Centenario. Berlo ingresaría por Córdoba en la zaga, en lo que sería el único cambio.

El plantel de Sarmiento, ya puso la mente en su próximo compromiso que será ante Douglas Haig de Pergamino, este sábado a las 15:30, por la 8ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”.

Sin pausas, tras lo que fue la muy buena victoria en condición de visitante frente al siempre complicado Gimnasia de Concepción del Uruguay, ahora llegará otro cotejo tan exigente como aquel, en el cual el conjunto dirigido por Raúl Valdez, intentará quedarse con los primeros tres puntos jugando en casa.

De acuerdo a la práctica futbolística que realizó el plantel “Decano” durante el fin de semana, regresaría al equipo titular, tras cumplir las dos fechas de suspensión, el zaguero Brian Berlo, que lo haría por Emmanuel Córdoba. En principio sería la única modificación, en relación al equipo que goleó a Gimnasia en Concepción del Uruguay por 4 a 2.

En consecuencia, la formación sería con: Juan Ignacio Carrera; Jonathan Gallardo, Brian Berlo, Brian Negro y Federico López; Maximiliano Acevedo, Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera.

