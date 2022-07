Federal A: San Martín venció a Defensores de Belgrano

Compartir

San Martín volvió a sumar de a tres en casa. Esta vez el equipo formoseño le ganó por la mínima a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la 19° Fecha del Torneo Federal A. El único tanto del juego lo anotó Cristian Ibarra de penal.

El partido

Tres son los cambios que dispuso desde el arranque Nazareno Godoy en el local. Adentro Casazza, Cuevas e Ibarra. Los que salieron fueron Pérez, Bobadilla por acumulación de amarillas y Morales. La visita se paró con 4-4-2 tratando de hacerse firme en defensa y buscar la contra rápida para Tuset y Ceballos. Los primeros minutos fueron muy parejos, casi sin opciones de gol y con Correa y Nadal como meros espectadores.

La visita probó de lejos con dos remates, uno de Cochi a las manos de Correa y uno muy desviado de Favre. La visita se acercaba de a poco. A los Franja le costaba generar juego e Ibarra bajaba para tratar de acercarse a Rodríguez y Benítez.

A los 24′ Rodríguez entró al área a pura gambeta, Ceballos lo bajó y Benítez marcó penal. A los 26′ Ibarra la puso abajo contra el poste izquierdo y 1 a 0 para La Franja.

Nuevamente Rodríguez desnivelo por la derecha, se la cedió a Bonet y este no pudo ajusticiar a Nadal. En la réplica Correa se vistió de héroe para sacar un cabezazo de Monzón y luego los de Ramallo se la perdieron con un tiro muy bueno de Malinaukas.

El inicio de la segunda mitad tuvo a San Martín muy cerca del gol, pero Nadal se lo sacó a Bonet. El equipo de Godoy no cedía espacios e iba en búsqueda de llegar a otro tanto.

A los 10′ llegó una doble atajada del golero bonaerense, primero a Benítez y luego a Bonet. Era más el equipo Franjeado. A los 17′ Cuevas habilitó Bonet y el uno se disfrazó nuevamente de héroe. Era casi todo del equipo local que no podía liquidar la historia. La visita carecía de ideas y salvo algún remate desviado del lateral derecho Malinaukas no llegaba con peligro al arco de Correa.

A los 41′ Vega avanzó más de 30 metros con la pelota pero decidió definir el y Velasco le tocó la bocha para ahogar el grito de gol. En la siguiente contra Benítez habilitó a Peralta y su tiro dio en el poste izquierdo. La Franja no lograba liquidar la historia. Las últimas dos fueron a través de Vega y nuevamente tapó Nadal.

Fue 1 a 0 para un conjunto formoseño que permanece invicto de local y que en la tarde de este domingo ganó de manera ajustada pero que mereció mucho más.

Síntesis

San Martín (1): David Correa; Pablo Cuevas, Rolando Serrano, Leandro Beterette y Fabricio Farias; Víctor Rodríguez, Gonzalo Casazza y Alejandro Benítez; Cristian Ibarra, Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Nazareno Godoy. Ingresaron: Brian Peralta por Rodríguez, Ezequiel Morales por Toledo, Nelson Asatt por Ibarra, Ariel Vega por Bonet y Lucas Bazán por Serrano.

Defensores de Belgrano (0): Juan Nadal; Joaquín Malinaukas, Velasco, Genaro Cepeda y Federico Gay; Julián Ford, Agustín Favre, César Cochi y Lionel Monzón; Mateo Tuset y Juan Ceballos. DT: César Vaioli. Ingresaron: Jorge Jaime por Monzón, Juan Cartechini por Favre, Nazareno Gómez por Ceballos y Bautista Godoy por Ford.

