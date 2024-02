Federal «A»: Sarmiento comenzó goleando en el primer juego de la pretemporada

El “Decano” derrotó por 4 a 0 en uno de los dos juegos que realizó ante Huracán Corrientes. El otro terminó igualado 0 a 0, fue la primera prueba del conjunto de Raúl Valdez. El sábado lo hará ante Boca Unidos.

Sarmiento realizó su primer partido amistoso de pretemporada, con vistas al Torneo Federal “A”. Luego de cuatro semanas intensas desde lo físico, el plantel que conduce Raúl Valdez enfrentó a Huracán Corrientes, en el Estadio Centenario.

La modalidad fueron dos juegos de 60 minutos cada uno, en el primero Sarmiento consiguió una amplia ventaja de 4 a 0, con dos tantos de Gonzalo “Toto” González, de Antonio “Turco” Kaial y de Leonel Niz. En tanto que el segundo cotejo terminó igualado con el marcador en blanco.

La formación que utilizó Valdez en el primer cotejo fue con: Ezequiel Bacher; Jhan Valencia, Valentín Rodríguez, Franco Domínguez y Tomás Squie; Antonio Kaial, Santiago Lebus y Rodrigo Montenegro; Iván Escobares, Gonzalo González y Tomás Gaitán.

Este fue el primer encuentro de preparación para el “Decano”, el segundo lo tendrá el sábado por la mañana, también en el Centenario ante Boca Unidos de Corrientes. Luego lo hará en Corrientes el sábado 2 de marzo, nuevamente ante Boca Unidos.

Valdez: “Son solo esto,

amistosos de preparación”

El DT de Sarmiento hizo referencia a los partidos de preparación del equipo: “Los tomamos de esta manera, y como lo que son, solo amistosos de preparación donde no nos interesa el resultado, sino que el equipo empiece a tener el funcionamiento que pretendemos. La idea de aquí y hasta que empiece el torneo es realizar un mínimo de 5 partidos para ponernos a punto desde lo futbolístico, después de la exigente etapa física que realizamos”.

En relación a la conformación del plantel, destacó: “Nos faltan 5 o 6 jugadores más que vengan a potenciar al equipo, pero el mercado de pases está muy complicado, hay mucha oferta, pero poca demanda ante los costos que se manejan. Ya la dirigencia nos apuntó que prioricemos a dos jugadores más, y en este sentido estamos viendo de incorporar un central zurdo y un centrodelantero”.

Sobre la eterna discusión futbolera de ganar o jugar bien, Valdez enfatizó: “Uno siempre quiere ganar, por naturaleza, juega para hacerlo, pero después cada uno elige las formas. A mí me gusta que mis equipos sean protagonistas, que tengan carácter y actitud, que sean inteligentes, que haya una identidad. Cuando mi equipo gana sin hacerlo de la manera que yo pretendo no me gusta, esto no quiere decir que no esté conforme; pero los jugadores también se dan cuenta lo que les falta para llegar al nivel óptimo”.