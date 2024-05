Federal A: Sarmiento la peleó con uno menos pero no pudo triunfar ante Crucero

Fue 1 a 1 en el “Centenario” por la 11ª fecha. Prieto fue expulsado en el inicio del complemento. Soda adelantó al “Decano” pero lo igualó Domínguez. Sigue sexto. Ahora: ante Antoniana en Salta.

Pablo Soda define muy bien. Fue el gol de Sarmiento cosechó un empate como local al terminar 1 a 1 ante Crucero del Norte de Garupá, en juego de la 11ª fecha de la zona 4 del torneo Federal “A” de fútbol disputado ayer por la tarde en el estadio Centenario.

Los goles los señalaron Pablo Soda (10ST) para el “decano” y Matías Domínguez (30ST) para la visita. El local jugó prácticamente todo el complemento con un hombre menos por la expulsión de Bruno Prieto (3ST).

El “decano” sigue en el sexto lugar del grupo y volverá a jugar la semana que viene ante Juventud Antoniana en Salta.

El partido

El cotejo fue parejo, los dos contaron con situaciones de gol, especialmente en la primera parte. Sarmiento tuvo tres claras: un manotazo que pifió el arquero Josué Ayala, se la llevó por delante “Toto” González con la marca encima de Ojeda Brítez y la pelota bordeó toda la línea pero no se metió; luego un remate de Andrés Domínguez que tapó bien Ayala al tiro de esquina; y después otra buena acción de Domínguez, tras pase de Soda en cortada, Domínguez hizo un rodeo en el área y se la dio a “Toto” González y el delantero (apareado con un defensor) no le pudo dar bien al arco. Y Crucero tuvo un par de chances: un tiro de Balbi que sacó bien Bacher, en el rebote la quiso empujar Matías Domínguez pero estaba en posición adelantada; y después un cabezazo de Mateo Romero que dio en el palo.

En el inicio del segundo tiempo Sarmiento se quedó con un hombre menos. Bruno Prieto adelantó la pelota y se tiró sobre Balbi y el árbitro no dudó y le mostró la roja. A pesar de estar con 10, el “decano” llegó al gol luego de una muy buena “contra”: la recuperó Gaitán en mitad de cancha con Crucero saliendo y luego la manejó muy bien y cedió en el momento justo para Pablo Soda, que en el “pie a mano” definió estupendo y puso el 1-0 para el dueño de casa en el arco de la avenida Alvear.

Allí Crucero se apoderó de la pelota y del campo, con un Sarmiento decidido a aguantar. Los buenos ingresos de Vallejos y Abraham le dieron otra soltura a la visita. Hasta que a los 30’, una buena acción colectiva por izquierda entre Balbi y Rodríguez, la cambiaron justo y entró solo por el segundo palo Matías Domínguez para sellar el 1 a 1. En el tramo final, el “colectivero” fue a buscar el triunfo, pero no estuvo preciso en los últimos metros.

En líneas generales el empate terminó siendo justo. La gente despidió con aplausos a Sarmiento a pesar de no haber podido ganar porque el equipo dejó todo hasta el último instante jugando gran parte del partido con 10 hombres.

Sintesis

SARMIENTO 1: Ezequiel Bacher; Bruno Prieto, Jhan Valencia, Renzo Arzamendia y Matías Ayala; Franco Falcón, Santiago Lebus, Tomás Gaitán y Andrés Domínguez; Pablo Soda y Gonzalo González. DT: Hernán D. Ortiz.

CRUCERO 1: Josué Ayala; Facundo Gómez, José Ojeda Brítez, Javier Araujo y Luciano Balbi; Maximiliano Santa Cruz, Julián Vera, Matías Iglesias y Mateo Romero; Leandro Rodríguez y Matías Domínguez. DT: Federico Rosso.

Goles: 10ST Pablo Soda (S); 30ST Matías Domínguez (C).

Incidencia: 3ST Bruno Prieto (S), expulsado.

Cambios: en Sarmiento, inicio ST Rodrigo Montenegro por Falcón; 5ST Franco Domínguez por A. Domínguez y René B. Escobar por Soda; 43ST Iván Escobares por González. En Crucero, 11ST Yair Abraham por Romero; 25ST Juan Vallejos por Santa Cruz.

Árbitro: César Antonio Ceballos (Córdoba). Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y Matías González (San Francisco). Cuarta: Evelyn Luján (Deán Funes). Estadio: Centenario, de Sarmiento.